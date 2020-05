La version Web d’Antidote gratuite jusqu’au 30 juin

Catherine Morin - 11/05/2020

Druide informatique offre un accès gratuit à la version infonuagique de son logiciel d’aide à la rédaction Antidote.

L’entreprise québécoise comptait lancer cette édition Web au cours de l’été, mais a choisi d’accélérer les choses pour répondre à la forte demande de ses usagers qui effectuent du télétravail.

« Nous recevons plusieurs demandes de nos clientes multipostes dont les utilisateurs coincés à la maison se retrouvent sans accès à leurs outils habituels, indique André d’Orsonnens, président du conseil et chef de la direction de Druide, par communiqué. Comme Antidote est utilisé dans de nombreuses organisations et institutions d’enseignement, nous avons travaillé d’arrache-pied pour finaliser Antidote Web et répondre à cet appel à l’aide. »

L’abonnement à cette version infonuagique est offert gratuitement jusqu’au 30 juin 2020 aux entreprises détentrices d’une licence multiposte assortie d’un abonnement au Programme de maintenance Antidote, ainsi qu’aux institutions qui possèdent une licence de site scolaire.

Antidote Web propose les mêmes dictionnaires et options de correction que le logiciel traditionnel, mais ces outils s’ouvrent dans un navigateur Web plutôt que dans les fenêtres habituelles.

Cette édition fonctionne donc sur n’importe quel ordinateur muni d’un accès Internet.

Les outils d’Antidote Web peuvent s’intégrer à plusieurs applications, dont Word, PowerPoint, Gmail, Google Docs, Hotmail, Apple Mail, Teams, Slack et Skype.

Les organisations et les établissements scolaires peuvent contacter le service commercial de Druide pour mettre cette version infonuagique à l’usage de leur communauté.

Druide, qui compte 82 employés, indique ne pas savoir exactement combien cette initiative lui coûtera au total.

Comme André d’Orsonnens l’explique au site Les Affaires, l’entreprise peut actuellement absorber ces coûts avec son fonds de réserve.

« Si le confinement se prolonge en juillet et au-delà, on aura un choix à faire, nuance-t-il, mais il est trop tôt pour parler de poursuite de la gratuité ou d’une quelconque tarification. »

