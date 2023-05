Plus de néologismes dans Antidote grâce à un partenariat avec l’OQLF

La version 11 v4 du logiciel d’aide à la rédaction Antidote, qui est disponible gratuitement pour les utilisateurs de l’outil, inaugure une nouvelle collaboration entre Druide, l’éditeur du logiciel, et l’Office québécois de la langue française (OQLF). Résultat : le correcteur et les dictionnaires d’Antidote mettront désormais de l’avant les néologismes proposés par l’OQLF comme équivalents de termes étrangers naissants, généralement venus de l’anglais.

L’OQLF veille sur l’actualité linguistique et propose rapidement un équivalent français pour les nouveaux termes émergents. Cela fait partie de la mission de l’organisme. L’Office offre ensuite ses créations, appelées néologismes, dans sa Vitrine linguistique, un imposant outil gratuit en ligne par lequel on accède notamment au Grand dictionnaire terminologique.

Malheureusement, les néologismes ne se retrouvaient généralement pas tout de suite dans les dictionnaires populaires, ceux-ci préférant décrire l’usage existant. Ce délai laissait le temps aux termes étrangers de s’incruster dans les habitudes. Ce partenariat entre Druide et l’OQLF vise à favoriser l’implantation des nouveaux termes français en les offrant d’emblée dans les outils d’écriture.

C’est donc ainsi que le correcteur d’Antidote proposera l’équivalent français suggéré par l’OQLF lorsque le terme étranger sera utilisé dans un texte. En pour en savoir plus sur un terme proposé, un simple clic permet de consulter le dictionnaire de définitions où chaque néologisme porte la nouvelle marque NÉOLOGISME, ce qui indique que l’emploi du mot n’est pas encore stabilisé et précise sa source et sa date de création.

« Nous sommes enchantés d’offrir les créations de l’Office à nos utilisateurs et utilisatrices », a déclaré Maud Pironneau, directrice du développement linguistique chez Druide. « Cela devrait aider bien des langagières, des élèves ou des journalistes en allant au-delà du mandat d’un dictionnaire traditionnel. » « Les outils bien connus d’Antidote vont favoriser la diffusion rapide des termes français et leur implantation dans l’usage », ajoute Ginette Galarneau, PDG de l’OQLF. « Cela contribue au mandat de francisation de l’Office et est le résultat d’une collaboration fructueuse entre notre équipe de spécialistes de la langue et celle de Druide. »

Outre cette nouveauté, Antidote 11 v4 offre une correction plus rapide et plus précise, profitant d’un bon nombre de raffinements de ses analyseurs, notamment pour le traitement des majuscules, explique Druide dans un communiqué. 1000 nouveaux mots et locutions ont été ajoutés en français, dont télévorer, alunisseur et cyclologistique. Le dictionnaire anglais, quant à lui, compte 3100 nouveaux mots, dont breathwork, bingeable et friendshoring. De plus, 10 000 nouvelles traductions sont offertes aux utilisateurs des deux langues.