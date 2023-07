La Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal choisissent infinitii ai

Infinitii ai inc., une société de Vancouver spécialisée dans les technologies d’intelligence artificielle et d’analyses prédictives, arrive sur le marché québécois et annonce la signature de contrats d’envergure avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Montréal. Les solutions d’infinitii ai desservent entre autres les municipalités et les villes intelligentes de Toronto, Seattle, Miami-Dade County, Boston, Dallas, York Region, Region of Peel, Vancouver et Los Angeles County.

C’est aux fins d’un projet pilote qui servira à la détection d’anomalies des données reliées aux opérations que la Ville de Montréal utilisera la solution infinitii qa/qc. Comme l’explique la société, il s’agit d’une solution qui effectue l’assurance qualité (qa) et le contrôle de qualité (qc) sur tous les décalages de données en provenance de capteurs. Dans les cas de traitements de valeurs anormales, le système les détecte automatiquement, permettant de corriger la situation et d’éviter le déclenchement d’alertes par erreur. Les modèles d’apprentissage automatique offerts par infinitii qa/qc recommandent différents plans d’actions aux opérateurs d’infrastructures intelligentes.

Quant à la CMM, qui regroupe 82 municipalités du Grand Montréal sur un territoire de plus de 4 374 km et inclut 48 % de la population du Québec, elle implantera infinitii flowworks, une solution d’analyse prédictive qui traite les données en temps réel, vérifie l’état de la surveillance des flux et définit des alertes via une interface unique tout en restant agnostique aux types et aux multiples sources de données.

« En acquérant ces deux nouveaux clients prestigieux, nous franchissons une étape importante afin de déployer nos nouvelles solutions IA dans ma province d’origine », a déclaré Jean Charles Phaneuf, PDG d’infinitii ai. « Nous sommes vivement engagés pour faire bénéficier les infrastructures intelligentes et les villes intelligentes du Québec des avantages environnementaux par l’utilisation de nos solutions innovantes. »