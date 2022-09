La Britannique Gigaclear choisit Exfo pour la surveillance de son réseau de fibre optique

Exfo, une firme de Québec qui se spécialise dans les tests, la surveillance et l’analyse pour le secteur des télécommunications, a été choisie par Gigaclear, un important fournisseur de services de télécommunications en milieu rural du Royaume-Uni, pour fournir une solution de tests et de surveillance à distance de la fibre afin de soutenir son expansion.

La technologie d’Exfo permettra à Gigaclear d’assurer un déploiement de ses services Internet « du premier coup » afin de réduire le repérage de défauts et les visites de techniciens pendant le fonctionnement, ainsi que le repérage de défauts une fois en service, à partir de quelques emplacements stratégiques et centraux de son réseau, explique l’entreprise dans un communiqué.

Gigaclear s’est donnée pour mission d’amener la fibre optique plus loin dans les villes et villages ruraux. Son réseau est déjà présent dans plus de 650 collectivités rurales du Sud-Ouest, des Midlands et du Sud-Est de l’Angleterre, et plus de 300 000 emplacements sont déjà connectés à son réseau à fibre optique. La société en est à la phase avancée d’expansion de son réseau afin de fournir ses services à des milliers d’emplacements supplémentaires au cours des prochaines années.

Exfo affirme que sa technologie va permettre à Gigaclear de réduire considérablement le temps de déploiement et de mise en service de son réseau afin d’atteindre son objectif de construction entièrement financé de 500 000 emplacements d’ici décembre 2023, ce qui contribuera à l’objectif du gouvernement de brancher 85 % des emplacements britanniques à un haut débit gigabit d’ici 2025.

Par ailleurs, la technologie réduit considérablement le temps et les coûts associés au repérage et à la réparation des défauts une fois que les réseaux sont en service, ce qui augmente la résilience des réseaux et la satisfaction des clients.

« Il n’est pas fréquent de voir une occasion de faire quelque chose à la fois plus vite et mieux, mais c’est certainement le cas avec Exfo. Nous sommes heureux d’adopter le système de test centralisé d’Exfo comme principale méthode d’assurance réseau dans nos zones de réseau de prochaine génération », déclare James Harrison, ingénieur en chef de Gigaclear.