Ontario Power Generation déploiera des drones pour la surveillance de l’infrastructure du réseau électrique

Suite à l’approbation de Transports Canada, la société d’état de production d’électricité Ontario Power Generation (OPG) déploiera des drones pour surveiller la résilience de son infrastructure de réseau électrique et pour détecter rapidement les problèmes et rétablir le courant après les tempêtes et les catastrophes naturelles.

Les opérations de drones sans pilote sont actuellement à l’essai à l’installation d’OPG au barrage de contrôle du lac McConnell, dans le nord-ouest du Québec.

Le développeur américain de technologie de drone autonome Percepto fournira à OPG sa solution de drone Percepto Air Max. La solution de drone autonome de Percepto vise à fournir à OPG les avantages d’une inspection visuelle à distance et à haute fréquence, éliminant ainsi le besoin d’intervention humaine.

Selon le co-fondateur et directeur commercial de Percepto, Ariel Avitan, les inspections automatisées par drone peuvent également être effectuées plus rapidement et plus fréquemment, permettant la création de bases de référence et la surveillance des tendances dans le temps qui rendent les comparaisons et les mesures plus simples et plus précises.

« Nous sommes impatients d’acquérir de nouvelles connaissances sur l’exploitation et l’infrastructure du barrage de régulation du lac McConnell », a déclaré Tim Trebilcock, spécialiste principal des systèmes d’information d’Ontario Power Generation. « Nous espérons que cette technologie contribuera à nos efforts pour assurer l’intégrité des actifs et une production d’électricité fiable pour les Ontariens. »

Ontario Power Generation est responsable d’environ la moitié de la production d’électricité en Ontario.

Transports Canada a approuvé les opérations Air Max Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) de Percepto (l’utilisation de véhicules aériens sans pilote et de drones à des distances hors de la portée visuelle normale du pilote), à ​​la suite d’une évaluation des risques potentiels pour les personnes et les aéronefs partageant cet espace aérien.

Percepto utilise un cycle de détection et d’évitement autonome qui permet aux drones d’éviter automatiquement d’autres objets volants, a déclaré Avitan. Il a ajouté que la Federal Aviation Authority (FAA) aux États-Unis, où Percepto travaille avec des services publics d’électricité depuis quatre ans, a autorisé l’entreprise à faire voler ses drones à 200 pieds au-dessus du sol (le double de l’altitude de toute opération de drone précédemment approuvée aux États-Unis) sans pilote ni observateur visuel sur place.

Les opérations des drones Percepto seront contrôlées à distance sur la plate-forme d’inspection et de surveillance autonomes alimentée par l’intelligence artificielle de la société, qui traduit les données clés recueillies en informations immédiatement exploitables sur les problèmes de maintenance critiques, a déclaré Avitan.

Les systèmes “drone-in-a-box” de Percepto ont été « soumis à des tests de résistance approfondis pendant 10 ans » et disposent de mécanismes de sécurité intégrés à la fois dans leur matériel et leurs logiciels, a affirmé Avitan. « Par exemple, nos précautions de sécurité pour les batteries incluent un logiciel surveillant de près les niveaux de puissance des drones et une utilisation et une charge appropriées. Des routines d’atterrissage de sécurité sont également en place en cas d’erreur de batterie, y compris le déploiement automatique d’un parachute. »

Percepto dispose également d’un système de surveillance météorologique intégré et d’un logiciel de cartographie du site pour garantir que les drones peuvent naviguer en toute sécurité dans toutes les installations ou conditions météorologiques. En 2020, le drone sur site de Percepto a été le premier à réussir les tests d’ouragan de niveau 5 au mur de vent de l’Université internationale de Floride, où il a résisté à des vents allant jusqu’à 150 mph (environ 240 km/h).

De plus, les drones sont capables de surveiller des actifs difficiles d’accès et dangereux, éliminant ainsi le besoin pour le personnel de risquer sa sécurité pour escalader des tours et des équipements, en particulier dans des conditions météorologiques dangereuses.

Un système de drones automatisé élargit également l’éligibilité des personnes à devenir inspecteurs d’infrastructures, a déclaré Avitan. « Un pilote de drone à distance peut être toute personne certifiée avec une licence de drone, ouvrant le marché du travail aux personnes handicapées, par exemple. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.