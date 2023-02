Percée d’EXFO dans 14 pays africains afin d’améliorer les opérations des réseaux mobiles

Context, la solution de topologie dynamique d’EXFO, une entreprise québécoise qui se spécialise en matière de tests, de monitoring et d’analytique du secteur des communications, a déployé avec succès par MTN Group, dans 14 pays africains dans le cadre de son initiative de transformation numérique. Celle-ci vise à améliorer les fonctions de gestion des stocks, de sécurité et de performance des réseaux.

MTN est le plus grand opérateur de réseaux mobiles d’Afrique, qui fournit des services de voix, de données, de technologie financière et d’API ainsi que des services numériques, des services aux entreprises et des services de gros à plus de 270 millions de clients dans 19 marchés.

La transformation numérique du réseau étant une priorité pour MTN, le déploiement de la solution d’EXFO accélérera l’innovation et favorisera l’adoption de nouvelles technologies. Context d’EXFO procure aux opérateurs de MTN une visibilité accrue de leurs réseaux de bout en bout, pour tous leurs fournisseurs et toutes les couches technologiques; ils obtiennent ainsi toutes les données exactes et à jour dans un seul et unique portrait, explique la société.

Grâce aux capacités automatisées de mise à jour, d’audit des changements et d’analyse des répercussions sur le service d’EXFO, les opérateurs de MTN peuvent connaître rapidement l’état du réseau, évaluer l’impact des défauts ou des activités d’entretien planifié, et savoir si les changements détectés ont reçu l’approbation nécessaire du point de vue du processus de gestion du changement.

Le système utilise une technologie native de base de « données orientée graphe » et un cadre de modélisation sémantique pour établir un portrait dynamique complet des réseaux, des services et des dépendances des clients.

« Avec les demandes sans cesse croissantes placées sur les infrastructures réseau, l’assurance de services joue un rôle de plus en plus important pour la simplification et l’automatisation des processus qui soutiennent les réseaux. Il est notamment essentiel de pouvoir cartographier la topologie d’un réseau afin d’obtenir une visibilité de tous ses éléments et d’assurer l’intégrité des données, dans le but de poursuivre la transformation numérique. EXFO est ravie que le déploiement de Context mette ces capacités à la disposition de 14 opérateurs MTN, dont les tout premiers à avoir mis en œuvre la solution, MTN Uganda et MTN South Africa. Nous avons hâte de voir les opérateurs de tout le groupe MTN profiter de processus opérationnels plus automatisés grâce à notre solution d’assurance de services », affirme Wim te Niet, vice-président, Europe, Moyen-Orient et Afrique d’EXFO.