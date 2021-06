iOS 15 : Apple dévoile de nouvelles fonctionnalités

Marie Pâris - 08/06/2021

Apple a lancé ce lundi sa conférence mondiale annuelle des développeurs (WWDC) en dévoilant de nouvelles options pour permettre aux utilisateurs de FaceTime de regarder des films ou d’écouter de la musique ensemble pendant un appel.

En outre, les utilisateurs d’Android et de Windows pourront désormais rejoindre les appels FaceTime – mais seulement à partir d’un navigateur Web. Avec en plus une nouvelle option de brouillage d’arrière-plan, une vue en grille pour mieux afficher chaque visage lors d’un appel et une meilleure isolation vocale, le logiciel pourrait concurrencer le géant de la visioconférence Zoom.

Apple dévoile également des mises à jour dans son portefeuille mobile Apple Wallet, qui permettront de déverrouiller sa maison, sa chambre d’hôtel ou sa voiture depuis l’application avec des clés numériques.

Toujours dans Apple Wallet, les utilisateurs pourront à partir de cet automne scanner leur permis de conduire ou leur pièce d’identité dans l’application de portefeuille, où ils seront stockés sous forme cryptée.

Autre nouvelle fonctionnalité iOS : Focus, un outil de personnalisation de notifications qui permet de sélectionner les types d’alertes que l’on souhaite recevoir, de qui et à quels moments de la journée.

Sur iMessage, Apple souhaite permettre aux utilisateurs de suivre plus facilement les photos, liens et autres contenus qui leur ont été envoyés. Les applications telles que Photos, Safari et Apple Music incluront donc désormais un « dossier partagé avec vous » pour mettre en évidence le contenu qui a été envoyé via messages.

Le système iOS 15 sera déployé cet automne sur les iPhone 6s et les plus récents modèles.

