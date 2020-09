IBM crée un laboratoire de chimie dans le nuage

Marie Pâris - 31/08/2020

IBM a construit un nouveau laboratoire de médicaments entièrement basé dans le nuage. Grâce à l’intelligence artificielle (IA), la robotique et le nuage, les scientifiques peuvent mener leurs expériences à distance.

Ce laboratoire de chimie, nommé RoboRXN, comprend des modèles d’IA, une plateforme d’informatique en nuage et des robots pour aider les scientifiques à designer et synthétiser de nouveaux composés moléculaires depuis chez eux.

Le chercheur se connecte à cette plateforme de laboratoire en ligne via un navigateur web et dessine sur un canevas blanc la structure squelettique du composé moléculaire qu’il veut créer. La plateforme utilise alors l’apprentissage automatique pour définir les ingrédients requis et l’ordre dans lequel ils doivent être mélangés.

Les instructions sont ensuite envoyées à un robot dans un laboratoire pour l’exécution. Une fois que l’expérience est réalisée, la plateforme envoie au chercheur un rapport avec les résultats.

Un nouveau médicament demande généralement 10 ans et environ 10 millions $USD pour son élaboration et sa mise en marché. La majeure partie de ces années est consacrée à répéter l’expérience pour synthétiser le nouveau composé, en apprenant des essais et erreurs.

Avec une plateforme comme RoboRXN, IBM souhaite accélérer ce processus en prévoyant les recettes des composés à l’avance et en automatisant les expériences.

RoboRXN pourrait réduire le coût de la mise au point d’un médicament et permettre aux scientifiques de réagir plus rapidement aux crises sanitaires, notamment lorsque la distanciation sociale ralentit le travail en laboratoire, comme c’est le cas actuellement.

Tags: IA