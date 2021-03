Guy Laliberté s’associe à Microsoft pour lancer une plateforme de réalité mixte

Marie Pâris - 02/03/2021

À l’occasion de la conférence Microsoft Ignite 2021, qui se déroule de façon virtuelle jusqu’à jeudi, Guy Laliberté a annoncé la création de Hanai World, une nouvelle plateforme sociale de réalité mixte.

Conçue avec Microsoft Mesh, la nouvelle plateforme collaborative de réalité mixte de Microsoft, Hanai World souhaite relier les expériences de divertissement physiques et virtuelles en créant des événements qui peuvent être vécus dans les deux mondes en simultané.

La plateforme créera et hébergera un large éventail d’expériences physiques et virtuelles dans des lieux réels, en personne ainsi qu’à l’aide de casques de réalité mixte, permettant ainsi à des personnes du monde entier de participer simultanément à une expérience collective.

« Au fil des ans, j’ai reçu d’innombrables propositions de solutions technologiques visant à intégrer les expériences de spectacles réels dans une plateforme virtuelle, a déclaré Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et de Lune Rouge. La nouvelle plateforme de Microsoft combinée à la technologie 5G et à l’informatique en nuage nous porte à croire qu’aujourd’hui, les outils créatifs nécessaires pour aller de l’avant sont disponibles et à portée de main, ce qui nous encourage à inviter les créatifs de ce monde à participer à notre laboratoire. »

Hanai World invite ainsi le milieu artistique à lui proposer des contenus dans des lieux réels qui pourront se transposer dans cet espace virtuel, comme des expositions et des prestations musicales. Les premiers événements en réalité mixte devraient être offerts à la fin de 2021.

Les équipes de Hanai World et de Microsoft mettront en commun leurs compétences principales : la technologie et la réalité mixte du côté de Microsoft, et la création d’expériences de divertissement ainsi que la capacité d’exploiter des lieux physiques du côté de Hanai World.

« Pendant de nombreuses années, j’ai réfléchi avec Guy à la façon de faire tomber les barrières afin que la technologie puisse améliorer – et non limiter – les expériences humaines, a déclaré Alex Kipman, responsable technique, réalité mixte et intelligence artificielle chez Microsoft et créateur du casque Hololens. Avec Microsoft Mesh, nous plaçons l’humain au centre de l’expérience dans l’idée de créer des liens plus profonds grâce à des expériences partagées. Hanai World permettra de nouvelles opportunités de divertissement qui peuvent être illimitées en mélangeant le monde virtuel et physique pour créer des expériences qui semblent à la fois familières et nouvelles. »

