Formation en cybersécurité Cisco-STEM Fellowship pour des élèves du secondaire

Pragya Sehgal - 29/11/2021

Cisco Canada et l’organisme STEM Fellowship lancent une formation en cybersécurité pour 40 000 élèves du Canada.

Cisco Canada et STEM Fellowship, un organisme sans but lucratif qui œuvre pour la diversité en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM), ont lancé un programme de formation en cybersécurité pour des élèves du secondaire, dans le but de répondre au besoin croissant de sensibilisation et d’éducation à la cybersécurité.

Dans le cadre de ce partenariat, Cisco a déclaré effectuer un investissement de 12 millions de dollars qui aidera 40 000 élèves du Canada d’ici 2023 à acquérir des compétences numériques pratiques et des connaissances en sécurité grâce au programme. Le programme de formation propose une exposition précoce aux divers outils, technologies et cheminements de carrière disponibles dans les secteurs de l’informatique et du numérique.

Des enseignants auront un accès gratuit au programme en ligne, qui inclut des modules d’enseignement, des laboratoires et des jeux-questionnaires pour faciliter des discussions qu’ils pourront intégrer à leur curriculum d’enseignement.

« Nous avons une formidable opportunité de mieux préparer les jeunes à un avenir numérique auquel ils peuvent participer de manière sûre et productive », a déclaré Shannon Leininger, présidente de Cisco Canada, dans un communiqué de presse.

