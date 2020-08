Favoriser l’usage du français dans les TI

Catherine Morin - 27/08/2020

Pour encourager l’usage du français en milieu de travail, l’Office québécois de la langue française (OQLF) a regroupé 170 concepts qui permettent d’éviter l’anglais lorsqu’on parle des nouvelles technologies.

Cette initiative de francisation du vocabulaire se décline en trois fiches.

Le Vocabulaire du commerce électronique, qui inclut plus de 70 concepts, vise notamment à faciliter l’emploi des mots justes en français dans les communications entre les entreprises et leur clientèle.

L’essor de la vente en ligne donne lieu à un foisonnement de termes anglophones dont on ne connaît pas toujours les équivalents en français.

Par exemple, l’expression « conversion funnel », qui désigne le parcours suivi par le client d’un site de commerce électronique de son arrivée sur la page d’accueil jusqu’à la confirmation de la commande, doit être remplacée par « tunnel de conversion ».

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation, l’École de technologie supérieure et HEC Montréal ont participé à la production de ce guide.

Le Vocabulaire du traitement de données et le Vocabulaire de l’édition de logiciels, qui proposent plus de 100 concepts, visent à favoriser l’utilisation du français dans les secteurs du traitement de données et de l’édition de logiciels.

Par exemple, on évite de dire « raw data » pour désigner des données présentées qui n’ont pas subi de traitement ou de modifications. On privilégie l’expression « données brutes ». Le terme « freeware », qui fait référence à un logiciel gratuit, doit être remplacé par « gratuiciel ».

Ces deux fiches ont été produites en collaboration avec la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval et l’entreprise Druide informatique.

« En proposant rapidement des termes français dans des domaines comme ceux du commerce électronique, du traitement de données et de l’édition de logiciels, l’Office contribue à faire du français la langue des affaires », a déclaré l’OQLF.

Autres exemples :

« Customer relationship management (CRM) software » – logiciel de gestion de la relation client

« Data center » – centre de traitement de données ou centre de données

« Data set » – ensemble de données

« Edge computing » – informatique en périphérie

« Packaging » – empaquetage

