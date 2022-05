Financement de 30 M$ pour Amilia afin d’accélérer la transformation numérique du secteur récréatif

Renaud Larue Langlois - 25/05/2022

Amilia, une entreprise technologique montréalaise fondée en 2009 œuvrant dans le secteur du commerce électronique pour les activités récréatives, annonce un nouvel investissement de 30 millions de dollars du Fond de croissance des entreprises du Canada (FCEC), d’Exportation et développement du Canada (EDC) et d’Investissement Québec (IQ).

La société y voit une occasion unique d’élargir l’accès au commerce électronique pour les organismes communautaires et sportifs grâce à sa plateforme SmartRec.

Amilia veut appliquer le concept du commerce électronique aux organisations axées sur la vente d’activités. Selon l’entreprise, le virage numérique causé par la pandémie s’étend désormais au-delà de la vente de produits en ligne.

« Investissement Québec est fier de propulser les sociétés québécoises innovantes qui savent saisir les occasions qu’offre cette tendance et entend continuer de soutenir ces entreprises dans leur mission de créer des communautés actives et porteuses de valeurs équitables. En participant à cette ronde de financement, nous agissons concrètement pour consolider la place d’Amilia comme acteur clé de son industrie », a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec.

Avec ces 30 millions de dollars, Amilia prévoit, au cours des 30 prochains jours, créer 30 nouveaux postes, faisant passer son équipe de 120 à 150 employés. Cela renforcera sa capacité à développer et à commercialiser sa plateforme SmartRec, lui permettant ainsi de mieux servir ses clients et leurs communautés respectives.

Avec un panier d’achat dont la valeur moyenne est de 231 $, les plus de 1 200 clients d’Amilia ont vu leurs revenus augmenter en moyenne de 151% entre 2020 et 2021.

« Alors que la demande pour des outils numériques performants et modernes a été accélérée par la pandémie, nous souhaitons utiliser ce financement pour accroître nos parts de marché, tout en lançant de nouveaux produits : un Marketplace d’activités et un logiciel de saine gestion financière. Ces objectifs ambitieux ne peuvent être atteints qu’avec l’ajout de nouveaux Amiliens ainsi que le support de nos investisseurs », indique François Gaouette, fondateur et PDG d’Amilia dans un communiqué.

