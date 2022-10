Deux distinctions de IDC MarketScape pour CGI

Le dernier rapport « IDC MarketScape: Worldwide Industrial IoT Service Providers for Utilities 2022 Vendor Assessment » classe la firme de services-conseils montréalaise CGI parmi les « leaders » du marché de l’internet des objets industriels. Elle figure également dans la catégorie « acteur de premier plan » du rapport « IDC MarketScape: Worldwide Service Providers for Energy Transition and New Utilities Business Models 2022 Vendor Assessment »

IDC précise dans son rapport que « CGI a collaboré avec les plus grandes sociétés de services publics d’Europe et d’Amérique du Nord pendant des décennies, et a établi avec elles des relations à long terme. » Le rapport note par ailleurs qu’« au cours des dernières années, CGI a mis l’accent sur la rationalisation de ses offres de PI et de ses solutions, notamment en 2020 avec le lancement de CGI OpenGrid360. »

« Les entreprises du secteur de l’énergie et des services publics poursuivent leurs objectifs de développement durable. Pour les aider à faire évoluer leurs activités et à mieux servir leurs clients, CGI apporte son expertise sectorielle et ses solutions éprouvées qui tirent parti de la transformation numérique et des données », a déclaré Peter Warren, vice-président et responsable mondial du secteur de l’énergie et des services publics de CGI dans un communiqué. « Nous sommes heureux de participer à ces rapports d’IDC MarketScape qui aident les entreprises à évaluer les fournisseurs de services. »

Pour décerner ces distinctions, IDC MarketScape « compare les fournisseurs de services sur la base de plus de 20 cas d’utilisation sectoriels dans des domaines tels que la maintenance prédictive et prescriptive, la surveillance à distance des actifs, de la main-d’œuvre et des techniciens sur le terrain, la gestion de l’énergie des bâtiments commerciaux et industriels, la gestion des stations de recharge des véhicules électriques ainsi que les jumeaux numériques. L’évaluation des fournisseurs réalisée par IDC MarketScape pour la transition de l’énergie et les nouveaux modèles d’affaires des services publics repose sur plus de 40 cas d’utilisation ».