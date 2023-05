Coveo offre des services Amazon Web Service (AWS) depuis le Canada

Coveo, un acteur du domaine des plateformes d’intelligence artificielle (IA), annonçait récemment que ses clients canadiens peuvent maintenant accéder à la plateforme de Pertinence Coveo dans la région Amazon Web Services (AWS) Canada (Centre).

La région AWS Canada (Centre) est un regroupement de plusieurs centres de données du géant Amazon situés à Montréal. Cela permettra à Coveo d’offrir aux clients ayant des préférences en matière de résidence des données (réglementation, conformité ou autre) la possibilité de stocker des données en toute sécurité au Canada.

« Plus de 12 ans plus tard, il est clair qu’AWS était le bon choix pour Coveo », affirme Marc Sanfaçon, cofondateur et vice-président principal de la technologie chez Coveo. « AWS propose désormais de nombreux services gérés que nous utilisons dans notre infrastructure. Cela accélère le développement et permet à nos collaborateurs de se concentrer sur la création de valeurs et non sur la maintenance des services de base ou de l’infrastructure. AWS a été un grand collaborateur au fil des ans, ayant offert conseils et soutien à bien des égards. »

Comme l’explique Coveo dans un communiqué, elle a développé son infrastructure de recherche multientités sur AWS en 2011, ce qui lui a permis de gagner en agilité, en rapidité d’innovation, en capacité d’expansion dans de nouveaux marchés et en capacité d’évolution pour répondre à une demande croissante. Coveo soutient tous ses clients globaux grâce à son infrastructure infonuagique.

« Alors que les entreprises canadiennes adoptent des solutions infonuagiques et d’IA à un rythme accéléré, elles cherchent à tirer davantage de leurs données, et ce, plus rapidement », a déclaré Eric Gales, directeur national, AWS Canada. « La plateforme d’IA de Coveo, combinée à AWS, aidera les entreprises canadiennes à optimiser leurs coûts, à accroître leur agilité, à innover plus rapidement et à en faire plus avec leurs données, tout en gardant celles-ci au pays. »

Coveo est actuellement disponible dans sept autres régions AWS à travers le monde, y compris l’Europe, aux États-Unis et en Australie. Par ailleurs, la recherche propulsée par l’IA de Coveo est désormais disponible dans AWS Marketplace.