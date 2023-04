Coveo offre 100 bourses d’études pour améliorer l’accès des jeunes femmes à l’éducation supérieure dans les pays à faible revenu

Coveo Solutions Inc., une entreprise montréalaise du domaine de l’intelligence artificielle (IA), débute un partenariat avec U-Go, un jeune OSBL qui aide les jeunes femmes dans les pays à faible revenu tels que le Bangladesh, le Cambodge, l’Inde, le Népal, le Pakistan, les Philippines et le Viêt Nam à poursuivre des études supérieures en mettant à leur disposition du financement sous forme de bourses d’études.

Dans le cadre de son engagement auprès de Pledge 1%, Coveo offrira environ 100 bourses d’études universitaires.

L’UNESCO estime qu’environ 129 millions de femmes à travers le monde n’ont pas accès à l’éducation, explique Coveo dans un communiqué. De plus, à peine 21 % des femmes terminent le deuxième cycle d’enseignement secondaire. D’après une récente étude de la Banque mondiale), « l’accès limité des filles à l’éducation et les obstacles à l’achèvement d’une scolarité de 12 ans coûtent aux pays entre 15 000 et 30 000 milliards de dollars de perte de productivité et de revenus tout au long de la vie ».

« L’apprentissage et le savoir sont au cœur de notre engagement de mobiliser 1 % de nos ressources pour redonner à nos communautés. Nous avons choisi de privilégier des programmes qui épaulent les jeunes issus de groupes sociaux vulnérables, afin de leur fournir un accès égal, aisé et sans contraintes à l’éducation. Le programme de bourses de U-Go est le match parfait à cet égard », indique Sheila Morin, Cheffe du marketing chez Coveo. « U-Go a déjà eu un retentissement générationnel percutant sur des familles aux quatre coins du globe. L’accès à l’éducation n’accroît pas seulement l’autonomie des femmes dans différentes nations ; il aide à faire sortir leur famille, leur communauté et même leur pays de la pauvreté. Rien ne pourrait nous rendre plus fiers que de nous associer à U-Go pour soutenir ces jeunes femmes. »

Coveo est une plateforme de pertinence alimentée par l’IA qui injecte de l’intelligence de recherche, de recommandation, de personnalisation et de marchandisage dans les expériences numériques telles que le commerce, le service aux clients, les sites Web et les applications en milieu de travail.