Converge Technology Solutions nommée Partenaire multirégional de Cisco de l’année

Converge Technology Solutions Corp., un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, vient d’être nommée Partenaire multirégional de Cisco de l’année 2022.

Le prix a été décerné à l’occasion du sommet annuel des partenaires de Cisco, une rencontre annuelle qui vise à célébrer les réalisations des partenaires de Cisco et à reconnaître les partenaires les plus performants et leurs réalisations respectives. C’est en reconnaissance du volume des réservations effectuées pour Cisco dans 43 des 50 États américains, qui totalise plus d’un million de dollars en réservations dans 31 régions de vente que Converge Technology a obtenu cette distinction.

Converge Technology Solutions fournit des solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services et vise à offrir des solutions de premier plan. Son approche de solution globale propose des services d’analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d’infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs.

C’est via des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché que la société dessert ses clients. Il s’agit d’une approche multidimensionnelle qui lui permet de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé, explique la société.

« Converge est fière de son solide partenariat avec Cisco et des incroyables réalisations de nos équipes conjointes en 2022 », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge dans un communiqué. « Les résultats témoignent de notre stratégie qui consiste à bâtir une plateforme à l’échelle de l’Amérique du Nord et à offrir le bon niveau de valeur à nos clients dans toutes les régions. Nous sommes ravis d’avoir été reconnus comme Partenaire multirégional de Cisco de l’année et nous nous réjouissons à l’idée de connaître davantage de succès en 2023 et au cours des années qui suivront. »