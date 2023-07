Collaboration Micro Logic – NVIDIA pour accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle au Canada

Micro Logic, un fournisseur de solutions TI de Québec, annonce qu’elle est désormais fournisseur de service infonuagique (CSP) régional pour les systèmes DGX du programme NVIDIA Partner Network (NPN), concrétisant ainsi ses ambitions dans le traitement de l’intelligence artificielle (IA),

Dans ce contexte, Micro Logic pourra offrir à sa clientèle de nouvelles possibilités dans le développement d’applications et de services avancés en IA dans le premier environnement infonuagique souverain 100% canadien au monde, Projet Cirrus, explique Micro Logic dans un communiqué. Les systèmes DGX incluent Enterprise AI, la couche logicielle de la plateforme d’IA NVIDIA, qui propose plus de 100 cadres d’application, des modèles pré-entraînés et des outils pour l’intelligence artificielle et la science des données.

Il s’agit également d’une offre particulièrement intéressante pour les entreprises en pleine transformation numérique qui prévoient exploiter l’IA dans les prochaines années, puisqu’elles peuvent dès aujourd’hui se tourner vers une solution infonuagique conçue pour déployer nativement des modèles avancés, explique la société.

« En ascension fulgurante ces dernières années, Micro Logic a su rassembler des professionnels de haut niveau pour développer une expertise unique et déployer des solutions avant-gardistes qui lui ont permis de se démarquer sur le marché », a déclaré Stéphane Garneau, président de Micro Logic. « Nous sommes très fiers de poursuivre ces objectifs en permettant aux entreprises canadiennes d’exploiter les systèmes DGX de NVIDIA pour l’intelligence artificielle. »

« L’IA aide les entreprises à créer de nouvelles opportunités dans l’industrie automobile, dans le domaine de la santé, ou encore dans le secteur manufacturier, entre autres, » poursuit Tony Paikeday, directeur principal des systèmes d’IA chez NVIDIA. « L’expertise et les solutions de Micro Logic, combinées aux systèmes NVIDIA DGX, offrent aux entreprises canadiennes un plateforme idéale pour bénéficier de l’IA dans la résolution de défis auxquels elles sont concrètement confrontées. »

« Les données et la propriété intellectuelle des organisations, c’est la matière première utilisée pour l’entraînement des modèles d’IA », explique M. Garneau. « Ces données ont une valeur inestimable. Les protéger et les maintenir sous juridiction canadienne, mais aussi permettre de les exploiter et d’en tirer profit, c’est ça, notre mission. C’est par le biais de notre cloud souverain Projet Cirrus que les organisations pourront désormais accéder aux modèles avancés de NVIDIA et accélérer leur adoption de l’IA. Cette annonce majeure transforme la façon dont nous abordons les applications les plus complexes et ouvre la voie à des opportunités infinies de progrès. »