Cisco lance de nouvelles fonctionnalités pour Webex

Marie Pâris - 08/06/2021

Cisco Systems Inc. lance de nouvelles fonctionnalités pour son application de visioconférence Webex, allant de la suppression du bruit de fond à l’ajout de sondages et de quiz.

Webex Audio intelligence: My Voice Only permet aux participants dans des environnements surpeuplés d’être entendus clairement. Grâce aux mises en page personnalisées, il sera désormais plus facile de se concentrer sur les personnes et le contenu qui comptent le plus dans une réunion.

Cisco active en outre les appels sur les Chromebooks, ce qui permettra à 30 millions de personnes d’accéder aux mêmes fonctionnalités d’appel transparentes que celles des appareils Windows et Mac OS.

À la suite de l’acquisition de Slido, les sondages en direct et les questions-réponses sont désormais intégrés directement dans Webex, pour créer des expériences de réunion plus interactives et inclusives.

Cisco indique que sa nouvelle suite de travail hybride, en vente dès maintenant, coûte jusqu’à 40 % moins cher que les options à la carte. La société a ajouté 800 nouvelles fonctionnalités et appareils depuis septembre pour les réunions, les appels, la messagerie et la gestion d’événements destinés au travail hybride.

Une autre fonctionnalité à venir utilisera l’apprentissage automatique et la technologie d’intelligence artificielle pour recadrer individuellement les participants d’une réunion, permettant à tous les participants de voir le langage corporel et les expressions faciales.

Cisco a également dévoilé un nouveau logo pour Webex, en expliquant qu’elle revitalisait sa marque avec une nouvelle apparence pour « mieux refléter l’énorme quantité d’innovations que nous avons apportées sur le marché au cours de la dernière année ».

Tags: applications