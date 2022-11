CGI lance la plateforme CGI Credit Studio

La montréalaise CGI vient d’annoncer le lancement de CGI Credit Studio, une plateforme pour centraliser les services fondamentaux partagés pour le cycle de vie complet du crédit, de la constitution du dossier de prêt au recouvrement et à la gestion des créances, en passant par le service après-vente. Il s’agit d’un logiciel-service (SaaS) fournissant des processus d’affaires et les TI sous-jacentes en une solution unique et cohérente, déclare la société.

Sa conception est soutenue par l’apprentissage machine et l’analyse avancée. l’application a été développée pour accélérer le délai de rentabilisation grâce à un déploiement rapide, économique et à faible risque. Elle appuie par ailleurs les initiatives numériques des prêteurs qui visent à devenir plus agiles, flexibles et centrés sur le client.

CGI Credit Studio inclut CACS X, une solution de CGI pour la gestion de la dette qui aide les prêteurs à réduire les dépenses d’exploitation, les comptes en souffrance et les radiations tout en établissant de meilleures relations avec les clients grâce à une expérience omnicanal d’orchestration du parcours en temps réel et en tout temps.

« Les occasions liées à la transformation numérique, tout comme les défis engendrés par le contexte économique défavorable, ont créé la nécessité pour les prêteurs de redéfinir leurs priorités en matière de gestion de la dette et d’investir dans des solutions pour accélérer la modernisation et la transformation. Les prêteurs cherchent de nouvelles solutions offrant des options flexibles d’allégement ainsi que des voies novatrices pour la gestion des créances des consommateurs », précise Rich Bissonette, vice-président principal, Solutions sectorielles, États-Unis de CGI dans un communiqué. « CGI Credit Studio représente le service à la clientèle à son meilleur. Les services d’allégement et de recouvrement des créances sont abordés de manière proactive en fonction d’expériences personnalisées et intuitives. »

CGI compte plus de 40 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. L’entreprise fournit aujourd’hui des solutions de crédit à plus de 350 des plus grandes organisations des secteurs publics et privés (services bancaires, prêts, télécommunications, commerce de détail, services publics, santé et gouvernements) au monde. Elle dispose de quelque 14 000 professionnels dédiés au secteur bancaire.