CGI dirigera le développement d’un enregistreur de données de vol infonuagique

CGI a obtenu un contrat de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour diriger le développement d’un enregistreur de données de vol virtuel universel (UVFDR) fondé sur le nuage.

L’entreprise montréalaise fournit des systèmes logiciels aérospatiaux soutenant la navigation, les communications et les opérations par satellite depuis plus de 40 ans.

L’enregistreur de données de vol virtuel reproduira la fonction d’un enregistreur de données de vol traditionnel protégé contre les collisions (la « boîte noire ») dans un environnement infonuagique, permettant un accès aux données presque immédiatement en cas d’urgence, d’incident ou d’accident.

Construit à l’aide de TrustedFabric de CGI, une solution de chaîne de blocs exclusive pour le stockage de données sensibles, le système est évolutif et devrait être mis à disposition dans le monde entier pour être utilisé sur tout aéronef équipé pour envoyer la télémétrie technique et les données opérationnelles au sol.

« Comprendre la cause d’un incident aérien est essentiel pour aider à améliorer la sécurité des vols, et indispensable pour les personnes touchées et leurs familles », a déclaré Neil Timms, vice-président principal, Espace, défense et renseignement de CGI pour le Royaume-Uni et l’Australie. « CGI est fière de travailler avec l’ESA, tout en s’appuyant sur son héritage en matière de nuage sûr et sécurisé, pour développer un service d’enregistrement de vol virtuel qui permet à tout aéronef convenablement équipé d’envoyer des données de vol à une installation de stockage en nuage sécurisée.

Le système peut être utilisé seul sur un avion plus petit ou avec des enregistreurs traditionnels sur des avions qui sont légalement tenus de les transporter. Mais CGI a noté que, dans les deux cas, l’UVFDR est conçu pour répondre aux exigences du Système mondial de détresse et de sécurité aéronautiques (GADSS).

La technologie, a ajouté la société, a le potentiel de prendre en charge des services supplémentaires, tels qu’un support technique amélioré pour les aéronefs en vol, des solutions d’enregistrement de vol pour les véhicules pilotés à distance et des services d’intégration de données d’espace aérien pour les fournisseurs de services de navigation aérienne.

« Le système fournira non seulement les données de fiabilité assurée requises par les enquêtes, mais il peut également détecter et signaler les situations potentiellement dangereuses avant qu’elles ne se produisent », a déclaré Li Wen-Chin du Centre d’enquête sur la sécurité et les accidents de l’Université de Cranfield, au Royaume-Uni. « Notre vision de l’avenir est que les équipes de pilotage dans des situations anormales aient accès à un bien meilleur soutien que ce qui est actuellement possible. »

Pour développer le service UVFDR mondial, la société et d’autres parties prenantes utiliseront la disponibilité croissante de la bande passante de communication de données par satellite et la quantité croissante d’équipements aéronautiques, tels que les enregistreurs à accès rapide (QAR), capables de transmettre des données de vol.

Pour cela, CGI travaillera avec l’ESA, Code Magus, l’Université de Cranfield, Amazon Web Services (AWS) et les intervenants de l’industrie SatAuth et d’autres.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.