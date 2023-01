BMR maintient la solution d’étiquette électronique Pricer de JRTech

À la suite d’un examen approfondi des technologies alternatives d’étiquettes électroniques de gondole (EEG) et d’étiquettes numériques intelligentes ou « digital smart labels (DSL) », BMR, qui regroupe plus de 275 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes, réaffirme sa confiance envers JRTech Solutions comme « fournisseur exclusif de référence » au sein de son réseau.

La montréalaise JRTech Solutions inc. est le principal fournisseur canadien d’étiquettes électroniques de gondole (EEG) et le plus grand distributeur d’étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 1000 installations de magasins avec plus de 14 millions d’étiquettes électroniques déployées depuis 2008, indique la société

La première installation de JRTech Solutions dans un magasin BMR a eu lieu en 2010 et la société a depuis poursuivi le déploiement dans plus de 100 magasins du réseau BMR avec sa technologie d’étiquette de prix numérique et sa plateforme de communication infrarouge.

BMR et JRTech Solutions continueront de travailler ensemble pour tirer parti des avantages de l’utilisation des étiquettes électroniques Pricer de JRTech Solutions, aidant ainsi les détaillants à réaliser des gains d’efficacité opérationnelle et à obtenir un avantage concurrentiel.

« Nous avons commencé avec JRTech Solutions il y a plus de 10 ans en tant que fournisseur d’étiquettes électroniques de choix pour BMR. Ils ont toujours fait preuve d’un service exceptionnel et, au fil des années, ils ont tenu les promesses de performance de leur système EEG. Il est toutefois de notre devoir de demeurer objectif et d’évaluer continuellement les solutions alternatives sur le marché, dans l’éventualité où il existerait d’autres options qui conviendraient davantage à nos marchands et qui s’aligneraient sur la stratégie opérationnelle de notre entreprise », déclare Martin Lecomte, vice-président, Exploitation des magasins corporatifs et service marchand, chez Groupe BMR dans un communiqué.

« Après avoir examiné les nouvelles et existantes solutions concurrentes d’EEG et d’étiquettes numériques dites “Digital Smart Label” qui vont de la radiofréquence à la communication Bluetooth, la performance, la longévité de la batterie et les capacités intemporelles de la technologie infrarouge de JRTech Solutions ne peuvent tout simplement pas être égalées. Par conséquent, nous continuerons à recommander JRTech Solutions comme fournisseur exclusif de choix de la technologie d’étiquetage numérique au sein du réseau BMR. »