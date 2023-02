Des ressources gratuites sur la cybersécurité pour les détaillants canadiens sont maintenant disponibles

Les détaillants de partout au Canada ont maintenant accès à un programme de cybersécurité en ligne gratuit et bilingue.

Appelé le Programme Cybersécurité au détail, il s’agit d’un effort du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), de professionnels de l’informatique et de la prévention des pertes, de la Police provinciale de l’Ontario et du ministère du Solliciteur général du gouvernement de l’Ontario.

Le site contient actuellement des liens vers des articles de sensibilisation à la cybersécurité publiés précédemment par le CCCD, le rapport le plus récent de Statistique Canada sur l’impact de la cybercriminalité et le Small Business Cybersecurity Corner du National Institute of Standards in Technology des États-Unis.

On y trouvera également six webinaires gratuits, dont le premier aura lieu dès la semaine prochaine :

À terme, le site contiendra des liens vers les dernières ressources du secteur sur la réduction de la cybercriminalité dans le commerce de détail, des guides téléchargeables et des vidéos sur le hameçonnage, le détournement de domaine et les menaces à l’identité, ainsi que des modules d’apprentissage en ligne pour former les employés du commerce de détail aux meilleures pratiques de prévention de la cybercriminalité.

« Avec les changements qui surviennent dans la façon dont les gens magasinent et effectuent des achats, les détaillants et les consommateurs sont de plus en plus souvent la cible de cybercriminels, lesquels sont difficiles à identifier et peuvent sévir de partout », a déclaré Rui Rodrigues, Conseiller de direction, Prévention des pertes et Gestion des risques, du CCCD dans un communiqué.

« Nous sommes heureux de travailler avec un vaste éventail de spécialistes afin de créer des outils et des stratégies pour mieux nous protéger de la malheureuse recrudescence de ces activités répréhensibles. »

Le Conseil canadien du commerce de détail affirme qu’il représente plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.