Les détaillants canadiens disposent désormais d’une plate-forme unique pour accéder à des données à jour

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) lançait hier le Tableau de bord du secteur du détail, une initiative développée par KPMG Canada conçue pour permettre aux détaillants canadiens d’accéder à un assortiment d’informations sur plusieurs secteurs, régions et périodes de vente au détail, dans les deux langues officielles.

La plate-forme, selon un communiqué, recueille et consolide des données provenant de diverses sources, y compris Statistique Canada, sur tout les sujets, des ventes au détail nationales et des chiffres de l’emploi aux données économiques et aux dépenses de consommation.

« Les deux dernières années ont été une période de profonds changements pour l’industrie du commerce de détail et il est plus important que jamais pour les détaillants de tirer parti de la puissance des données et de saisir les opportunités pour réussir à long terme », a déclaré Diane Brisebois, présidente et chef de la direction du CCCD.

Le tableau de bord, a-t-elle ajouté, permettra aux entreprises de trouver plus facilement des points de données clés sur la vente au détail en un seul endroit. « Des informations générales régulièrement mises à jour sur le secteur de la vente au détail sont accessibles à tous », a-t-elle noté. « Les membres du CCCD ont cependant accès à des données beaucoup plus riches, à des filtres, des comparaisons et une personnalisation améliorés. »

Kostya Polyakov, leader national de l’industrie de la consommation et de la vente au détail pour KPMG au Canada, a déclaré que la plate-forme « collecte et fournit des renseignements sur l’industrie en temps quasi réel et en temps réel, à travers les mesures qui comptent pour les détaillants, afin qu’ils puissent faire de meilleures affaires et prendre des décisions mieux informées ».

Le décrivant comme « changeant les règles du jeu », Sarah Jordan, membre du CCCD et PDG de Mastermind Toys, un détaillant comptant 68 emplacements à travers le pays, a déclaré : « Pour rester compétitifs et axés sur la croissance, il est essentiel pour nous d’avoir plusieurs canaux pour obtenir les informations dont nous avons besoin pour affiner et innover en permanence notre narration de marque et nos expériences client. »

« Passer moins de temps à collecter des données riches provenant de différentes sources et avoir plus de temps pour réagir rapidement aux tendances est un avantage tellement apprécié, surtout compte tenu de la cadence du domaine de vente au détail. »

L’article original (en anglais) peut être consulté sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois