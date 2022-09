Bell acquiert Distributel, un important fournisseur de services de réseau indépendant

Bell annonçait vendredi dernier son acquisition de Distributel, l’un des plus importants fournisseurs de services de réseau indépendants au Canada.

L’entente est en cours d’examen réglementaire. Les détails de la transaction, y compris la date de clôture et les informations financières, n’ont pas été divulgués.

Selon le communiqué de presse, Distributel continuera à fonctionner de manière indépendante à la clôture de la transaction, sous la direction de l’actuel chef de la direction, Matt Stein.

En tant qu’important fournisseur de services de communications indépendant pour les services téléphoniques et Internet, Distributel se fait depuis longtemps le champion de la concurrence dans le marché canadien des télécommunications. En plus d’être le chef de la direction de Distributel, Matt Stein a été élu en 2018 président et président des Opérateurs de réseaux concurrentiels canadiens (ORCC), un groupe de défense de la concurrence dans les télécommunications formé par les exploitants de réseaux indépendants du Canada.

« Avec cette annonce, Distributel est mieux positionnée pour être compétitive et respecter son engagement de plusieurs décennies à offrir le choix et l’abordabilité aux Canadiens d’un océan à l’autre », a déclaré Stein dans un communiqué de presse. « Nous espérons que les Canadiens sont aussi enthousiasmés que nous par les nombreux avantages qui découleront de ce partenariat. Nos équipes restent concentrées sur le fait de servir nos clients avec excellence dans toutes nos marques alors que nous tirons parti des ressources de Bell pour élargir et améliorer nos offres de produits. »

« Nul besoin d’être un génie pour constater qu’il s’agit d’une diminution de la concurrence », a pour sa part déclaré Peter Nowak, vice-président, vision et engagement chez Teksavvy, un fournisseur de services de réseau indépendant de l’est du Canada, dans une entrevue accordée à nos collègues d’IT World Canada. « Distributel était, selon moi, particulièrement important pour les services aux entreprises. Les entreprises n’auront donc qu’un choix de moins pour leurs services de télécommunications. »

« Lorsque Matt Stein que ça va continuer comme d’habitude, c’est impossible. Ils appartiennent maintenant à Bell. Les affaires ne se dérouleront pas comme d’habitude et la façon dont ces choses se déroulent généralement est que les sociétés acquises sont inévitablement fermées après un certain laps de temps », a déclaré Nowak.

La rédaction a contacté Distributel, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et le ORCC pour obtenir des commentaires et mettra à jour l’article s’il reçoit une réponse.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.