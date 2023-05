Balado Hashtag Tendances, 4 mai 2023 — Meta et L’IA, le chaos de Siri, Bluesky, Geoffrey Hinton et un ChatGPT privé

Balado Hashtag Tendances, 4 mai 2023 — Cette semaine : Meta et l’intelligence artificielle, les problèmes de Siri, des nouvelles de Bluesky, Geoffrey Hinton se vide le cœur et Microsoft offre un ChatGPT privé.

Meta et l’intelligence artificielle

Mark Zuckerberg affirme que Meta veut « rendre des agents d’intelligence artificielle disponible à des milliards de personnes ».

En effet, il semble que Meta soit en phase de recherche pour introduire les agents d’intelligence artificielle dans le chat, les outils de création visuelle, la vidéo et les expériences multimodales.

Le géant des médias sociaux, propriétaire de Facebook et Instagram, vise à développer des outils qui seront précieux pour tous. Le travail sur les agents d’intelligence artificielle s’étend par ailleurs au projet de métavers de l’entreprise.

Meta affirme qu’elle n’est plus en retard dans son infrastructure d’intelligence artificielle. Ses nouveaux produits d’intelligence artificielle générative seront d’ailleurs publiés dans les prochains mois.

Les problèmes de Siri

Des dysfonctionnements organisationnels et le manque d’ambition au sein de l’équipe Siri auraient empêché Apple d’améliorer la technologie. C’est ce qu’affirme The Information qui a récemment publié un rapport sur le chaos apparent au sein des équipes d’Apple travaillant sur Siri et l’intelligence artificielle.

Siri, ne repose pas sur l’intelligence artificielle, serait plutôt construite sur une base de données boiteuse qui rend difficile sa mise à jour par équipes d’ingénieurs.

D’ailleurs, l’équipe travaillant sur le casque de réalité augmentée et virtuelle d’Apple aurait envisagé de concevoir d’autres façons de contrôler le casque par la voix en raison de ses frustrations au sujet de Siri.

Les employés d’Apple sont, quant à eux, sceptiques au sujet de la réussite de l’entreprise à développer la prochaine vague de produits à base de grands modèles de langage.

Des nouvelles de Bluesky

Bluesky, la plateforme de médias sociaux décentralisée soutenue par Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter, a récemment envoyé de nombreuses d’invitations, ce qui a causé un emballement sur Twitter à son sujet pendant une journée entière.

L’application ne comporte que des fonctionnalités de base. Les utilisateurs peuvent créer des messages de 300 caractères et publier des images fixes, mais la plateforme ne comporte pas de messagerie privée et il n’y a pas de fonctionnalité vidéo ou GIF.

Elle offre un flux chronologique pour les messages rédigés par les utilisateurs suivis et un flux « What’s Hot » qui affiche les messages populaires sur la plateforme provenant de tous les utilisateurs.

À l’heure actuelle, Bluesky n’est accessible que sur invitation.

Geoffrey Hinton se vide le cœur

Geoffrey Hinton, qui a remporté le prix Turing 2018 aux côtés de deux autres soi-disant « parrains de l’intelligence artificielle », pour leur travail fondamental qui a conduit au boom actuel de l’intelligence artificielle, affirme maintenant qu’une partie de lui regrette l’œuvre de sa vie.

Il a récemment quitté son emploi chez Google afin de parler librement des risques de l’intelligence artificielle, selon une interview de l’homme de 75 ans accordée au New York Times.

Les travaux de Geoffrey Hinton ont directement conduit au développement de technologies telles que ChatGPT et Google Bard. Il affirme que la concurrence entre les nouvelles technologies de l’intelligence artificielle sera impossible à stopper et que cela entraînera un monde avec tellement de désinformation que les gens ne pourront plus distinguer le vrai du faux.

Microsoft offre un ChatGPT privé

Microsoft prévoit offrir une version de ChatGPT axée sur la confidentialité aux organisations concernées par les fuites de données et la conformité réglementaire. Le produit exécuterait ChatGPT sur des serveurs dédiés et empêcherait que les données sensibles soient utilisées pour former des modèles de langage.

Les coûts du service pourraient être 10 fois élevé que ce que les clients paient actuellement pour utiliser ChatGPT.

OpenAI, le créateur de ChatGPT planifie également un produit similaire. L’entente entre Microsoft et OpenAI lui permet d’en revendre les produits, ce qui conduit les des deux entreprises à se concurrencer pour certains des mêmes utilisateurs.

