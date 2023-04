Balado Hashtag Tendances, 27 avril 2023 — Pôle techno en Afrique, l’IA chez Google, des nouvelles d’Apple et lancement de HuggingChat

Balado Hashtag Tendances, 27 avril 2023 — Cette semaine : Un nouveau pôle technologique en Afrique, fusion des efforts d’intelligence artificielle pour Google, Apple se lance dans le domaine bancaire, de nouvelles fonctionnalités liées à la santé dans iOS 17 et lancement de HuggingChat une alternative à ChatGPT.



Un nouveau pôle technologique en Afrique

La ville d’Itana, au Nigeria, aspire à devenir un pôle technologique visant à accueillir les travailleurs de l’Internet du Nigéria et à aider à promouvoir une nouvelle génération d’as de la technologie. Parmi les investisseurs de la ville figurent Peter Thiel, le Charter Cities Institute et Binance.

Alors que les entreprises nigérianes ont tiré près de 1 milliard de dollars de financement en capital de risque en 2022, de nombreuses entreprises en démarrage éprouvent des difficultés en raison de l’absence d’infrastructures de base et de l’exode des cerveaux, les personnes instruites quittant souvent le pays.

L’objectif du projet est de faire en sorte que les investisseurs se sentent plus à l’aise d’investir en Afrique et de permettre aux entreprises technologiques africaines d’évoluer à l’échelle mondiale.

Fusion des efforts d’intelligence artificielle pour Google

DeepMind, la société d’intelligence artificielle acquise par Alphabet en 2014, va fusionner avec l’équipe Brain de Google pour former Google DeepMind. L’annonce a été faite par le PDG de Google, Sundar Pichai qui déclare que les groupes combinés « accéléreront considérablement [les] progrès en matière d’intelligence artificielle ».

Le PDG de DeepMind, Demis Hassabis, occupera le poste de PDG de Google DeepMind, où Sundar Pichai affirme qu’il « dirigera le développement [des] systèmes d’intelligence artificielle générale les plus capables et les plus responsables ». Par ailleurs, Jeff Dean, ancien vice-président principal de Google Research and Health qui a cofondé l’équipe Brain, assumera le rôle de scientifique en chef de Google Research et de Google DeepMind.

Apple se lance dans le domaine bancaire

Apple se lance à l’assaut du domaine bancaire. En effet, le géant de la technologie a lancé deux produits importants avec l’aide de Goldman Sachs au cours des trois dernières semaines. Le premier, Apple Pay Later permet aux consommateurs d’emprunter des fonds et l’autre, appelé Savings, est un compte d’épargne à haut rendement qui offre un taux d’intérêt de 4,15 %.

La taille d’Apple fait paraître très petits beaucoup de banques et d’autres fournisseurs de services financiers. L’entreprise n’a jamais caché ses ambitions de remplacer le portefeuille.

De façon générale, Apple prend de l’expansion dans de nouveaux secteurs grâce à des mesures incrémentales qui lui donnent un avantage durable au fil du temps.

De nouvelles fonctionnalités liées à la santé dans iOS 17

Le système d’exploitation iOS 17, qui équipera les appareils mobiles d’Apple, comprendra plusieurs nouvelles fonctionnalités liées à la santé. Apple prévoit entre autres rendre l’application Health disponible sur l’iPad, ce qui donnera aux utilisateurs plus d’options pour visualiser les indicateurs de santé.

L’application Heath recevra également de nouvelles fonctionnalités pour gérer les problèmes de la vue. iOS 17 comprendra aussi une nouvelle fonctionnalité de bien-être pour suivre l’humeur. Apple prévoit publier une application de méditation pour son casque de réalité augmentée et virtuelle et un service de coaching basé sur l’intelligence artificielle en 2024.

Lancement de HuggingChat une alternative à ChatGPT

La société Hugging Face a lancé HuggingChat, une alternative open source à ChatGPT. L’application est disponible pour la tester via une interface web et elle peut être intégrée aux applications et services existants via une interface API de Hugging Face.

HuggingChat peut accomplir beaucoup des mêmes tâches que ChatGPT peut effectuer. Il fonctionne sur un modèle développé par Open Assistant, un projet qui vise à créer un assistant open source qui peut faire un travail significatif et le rendre suffisamment petit et efficace pour fonctionner sur du matériel grand public.

