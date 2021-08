AWS obtient un mandat de migration auprès de la Sun Life

Dominique Lemoine - 30/08/2021

Amazon Web Services (AWS) devra fournir ses services infonuagiques à la compagnie d’assurances Sun Life, qui désire en particulier

développer des expériences numériques à proposer aux clients.

AWS affirme par communiqué que Sun Life a aussi fait appel à ses services dans l’espoir de « développer les compétences de ses employés », de « développer de nouvelles capacités internes », de même que de « devenir une organisation priorisant le nuage ».

Pour ce faire, Sun Life s’offre ainsi l’accès aux technologies infonuagiques AWS pour l’analytique de données, l’apprentissage automatique, les bases de données, le stockage et la sécurité, ainsi qu’à un programme de compétences infonuagiques pour les employés qui mobilise les savoirs des deux entreprises.

« Dans le cadre de sa démarche visant à offrir de nouvelles expériences aux clients grâce à l’infonuagique, la Sun Life a créé des espaces de travail de développement en Amérique du Nord et des laboratoires d’innovation en Asie, afin de réunir des équipes informatiques pour qu’elles innovent », soutient AWS.

Par exemple, selon AWS, la compagnie d’assurance vie expérimente la consultation à distance de conseillers par vidéoconférence et par partage de documents et de fichiers financiers, ainsi que la création par des scientifiques de données et des développeurs de plateformes et de modèles d’apprentissage automatique en nuage.

« Notre objectif en migrant vers le nuage est d’utiliser la technologie pour façonner la manière dont nous travaillons », ajoute la Sun Life. Elle dit miser sur la rétroaction de clients pour devenir plus prédictive, proactive et personnalisée dans ses offres de services financiers et de gestion d’actifs.

