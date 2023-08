AWS annonce des efforts majeurs en AI générative et lance de nouvelles offres

L’intelligence artificielle (AI) générative transformera chaque application, industrie et entreprise et prend enfin forme grâce à un assortiment d’avancées technologiques, a déclaré Swami Sivasubramanian, vice-président bases de données, analyse et apprentissage automatique chez Amazon Web Services (AWS, la semaine dernière.

S’exprimant lors du AWS Web Summit à New York lors d’un discours d’ouverture où il a présenté sept nouvelles offres, toutes liées à l’IA générative, il a déclaré qu’il s’attend à ce que « les services et les capacités AWS démocratisent l’utilisation de l’IA générative, élargissant l’accès à tous les types de clients, dans tous les secteurs d’activité – de l’ingénierie au marketing en passant par le service client, la finance et les ventes.

« Vous vous demandez peut-être, avec un tel potentiel, pourquoi cette technologie qui a percolé pendant de nombreuses décennies a-t-elle soudainement reçu autant d’attention ? »

« L’Ai générative a atteint son point de basculement, la convergence du progrès technologique et la valeur de ce qu’elle peut accomplir aujourd’hui. C’est parce que nous avons une prolifération massive de données et la disponibilité d’une infrastructure de calcul extrêmement évolutive, et [avec] l’avancement des technologies d’apprentissage automatique au fil du temps, l’IA générative prend enfin forme. »

Dans un blog publié mardi dernier, M. Sivasubramanian a écrit que « l’IA était autrefois le domaine d’un petit groupe de chercheurs et de scientifiques des données. Aujourd’hui, vous ne pouvez pas ouvrir un fil d’actualité trouver de référence à l’IA, et plus particulièrement à l’IA générative. »

« Repensez au moment où un nouvel ensemble de technologies ou un gadget technologique a complètement attiré votre attention et votre imagination. Les premiers ordinateurs personnels. L’avènement d’internet et du web. Le courriel. Les téléphones intelligents. Ces choses ont changé nos vies d’une manière difficile à anticiper, et peut-être à apprécier, jusqu’à ce que nous ayons eu un peu de temps avec ces technologies “sous nos ceintures collectives”. »

« Nous sommes à nouveau à ce moment-là avec l’IA et l’apprentissage automatique. Je crois [qu’elles] sont les technologies les plus transformationnelles de notre temps. C’est pourquoi, depuis plus de 20 ans, Amazon investit massivement dans le développement de l’IA et de l’apprentissage automatique, insufflant ces incroyables capacités dans presque toutes les unités commerciales.

La nouvelle stratégie d’IA générative agressive d’AWS était évidente avec la sortie d’un assortiment de nouvelles offres lors de la conférence d’une journée qui comprenait :

L’expansion de son service de modèle de base (FM) Amazon Bedrock pour inclure l’ajout de Cohere, de Toronto, en tant que fournisseur FM, et les derniers FM d’Anthropic et Stability AI, ainsi qu’une nouvelle capacité de création d’agents entièrement gérés en quelques clics, qu’AWS a qualifiée de « fonctionnalité révolutionnaire pour les constructeurs, sans aucune expertise requise ». Les clients peuvent utiliser Amazon Bedrock pour créer et mettre à l’échelle des applications d’IA génératives avec une sélection de FM leaders du secteur en accédant à une interface de programmation d’application (API) simple, le tout dans un environnement sécurisé et sans gérer aucune infrastructure. L’expansion d’Amazon Bedrock pour inclure un nouveau fournisseur de modèles, des FM de premier plan et la possibilité de créer facilement des agents gérés offre aux clients l’ensemble d’outils le plus large et le plus complet pour tirer parti de l’IA générative pour tous les cas d’utilisation.

La possibilité pour les clients AWS de créer désormais des agents pour Amazon Bedrock afin de permettre l’automatisation de tâches complexes et de fournir des réponses personnalisées et à jour pour leurs applications, en fonction de leurs données propriétaires. AWS a déclaré qu’en quelques clics seulement, les agents « décomposeront automatiquement les tâches et créeront un plan d’orchestration – sans aucun codage manuel, ce qui facilitera la tâche de programmation des applications d’IA générative pour les développeurs. »

La version préliminaire du moteur vectoriel d’Amazon OpenSearch Serverless. Le moteur vectoriel « fournit une capacité de recherche de similarité simple, évolutive et hautement performante dans Amazon OpenSearch Serverless qui vous permet de créer facilement des expériences de recherche augmentées d’apprentissage automatique modernes et des applications d’intelligence artificielle génératives sans avoir à gérer l’infrastructure de base de données vectorielle sous-jacente ».

L’ajout de l’intelligence d’affaires (BI) générative dans le service QuickSight d’Amazon, qui est conçu pour aider les employés d’une organisation à trouver facilement des réponses aux questions concernant leurs données, a déclaré AWS, ajoutant que « ces capacités aideront à briser les silos, ce qui rendra encore plus facile collaborer sur les données au sein d’une organisation et accélérer la prise de décision basée sur les données. »

Le lancement d’AWS Healthscribe, un outil d’IA générative qui, selon AWS, est conçu pour « alléger le fardeau de la paperasserie pour les professionnels de la santé. [Il] utilise la reconnaissance vocale et l’IA générative alimentée par Amazon Bedrock pour créer des transcriptions et générer des notes cliniques faciles à consulter, avec des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité intégrées conçues pour protéger les données sensibles des patients. »

Les nouvelles instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) P5 alimentées par les GPU NVIDIA H100 Tensor Core, qui, selon AWS, « sont optimisées pour la formation des grands modèles de langage et le développement d’applications d’IA générative ». Une instance, a déclaré la société, « dans le jargon de l’infonuagique, c’est l’accès virtuel à une ressource de calcul – dans ce cas, un calcul alimenté par des GPU H100 ».

L’introduction de sept cours de formation gratuits conçus pour aider les développeurs ainsi que les « cadres cherchant à comprendre comment l’IA générative peut relever leurs défis commerciaux ».

Dans son blog, M. Sivasubramanian a écrit qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de l’IA générative, « la clé est de s’assurer que vous choisissez réellement les bons outils activés par l’IA et que vous les associez au bon niveau d’expertise en jugement humain. »

« Ces modèles ne vont pas remplacer les humains ; ils vont simplement nous rendre tous beaucoup plus productifs. Plus important encore, vous devez ajuster ces modèles avec vos données de manière sécurisée, de sorte qu’en fin de compte, ces modèles sont personnalisés pour les besoins de votre organisation. »

« Vos données sont le différenciateur et l’ingrédient clé dans la création de produits remarquables, d’expériences client ou d’opérations commerciales améliorées. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.