Après un retour triomphal, Altman fait l’éloge des employés d’OpenAI

La confiance à son maximum maintenant qu’il est de retour dans l’entreprise qu’il a cofondée, Sam Altman a déclaré cette semaine aux employés d’OpenAI dans un blog interne qu’il n’a « jamais été aussi enthousiasmé par l’avenir [et qu’il est] extrêmement reconnaissant pour le travail acharné de chacun dans une situation floue et sans précédent ».

Altman est officiellement revenu en tant que PDG mercredi dernier, après avoir été licencié par l’ancien conseil d’administration le mois dernier dans une tournure d’événements étonnante qui l’a vu rapidement réapparaître chez Microsoft pour lancer une nouvelle équipe de recherche sur l’IA, et revenir tout aussi rapidement dans l’entreprise qui a créé ChatGPT.

Il y aura bien sûr un nouveau conseil d’administration, et celui-ci est actuellement composé de l’ancien co-PDG de Salesforce, Bret Taylor, qui en sera le président, de l’économiste et ancien secrétaire-trésorier américain Lawrence Summers, et d’Adam D’Angelo, le PDG de Quora, qui a également siégé au conseil d’administration qui a voté le licenciement d’Altman.

Un autre membre de ce conseil d’administration était Ilya Sutskever, scientifique en chef d’OpenAI, qui, selon un rapport publié, a joué un rôle clé dans le limogeage, le 18 novembre, de Sam Altman et du président de la société, Greg Brockman. Il a ensuite déclaré publiquement qu’il regrettait de l’avoir fait.

« J’aime et respecte Ilya, je pense qu’il est un phare dans le domaine et un joyau d’être humain », a écrit Altman. « Je n’ai aucune mauvaise intention à son égard. Bien qu’Ilya ne siège plus au conseil d’administration, nous espérons poursuivre notre relation de travail et discutons de la manière dont il peut poursuivre son travail chez OpenAI. »

Sam Altman a déclaré aux employés que l’entreprise avait trois priorités « immédiates » :

« Faire progresser notre plan de recherche et investir davantage dans nos efforts complets en matière de sécurité, qui ont toujours été essentiels à notre travail. »

Continuer à « améliorer et déployer nos produits et servir nos clients. Il est important que les gens puissent découvrir les avantages et les promesses de l’IA et avoir la possibilité de les façonner ».

Taylor, Summers et D’Angelo travaillent « très dur sur la tâche extrêmement importante consistant à constituer un conseil d’administration aux perspectives diverses, à améliorer notre structure de gouvernance et à superviser un examen indépendant des événements récents ».

Dans la même lettre, Bret Taylor a déclaré que « OpenAI est une institution plus importante que jamais. ChatGPT a intégré l’intelligence artificielle à la vie quotidienne de centaines de millions de personnes. Sa popularité a placé l’IA – ses avantages et ses risques – au cœur de pratiquement toutes les conversations sur l’avenir des gouvernements, des entreprises et de la société ».

« Nous comprenons l’importance de ces discussions et le rôle central d’OpenAI dans le développement et la sécurité de ces nouvelles technologies impressionnantes. Chacun d’entre vous joue un rôle essentiel pour garantir que nous relevons efficacement ces défis. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.