Accenture mise sur la veine des services médicaux

Dominique Lemoine - 08/09/2021

Une entreprise de la Colombie-Britannique qui aspire à transformer les services médicaux commercialisés et vendus d’un océan à l’autre au Canada vient d’être acquise par Accenture.

Accenture, une société de conseil technologique basée à Dublin en Irlande, affirme que l’entreprise Gevity est un fournisseur de services et de conseils en transformation technologique des activités de clients du secteur des services médiaux. L’une des raisons de son achat de Gevity est de « renforcer ses capacités à fournir de services de transformation de la santé au Canada ».

Selon Accenture, les services de Gevity couvrent l’intégration de systèmes de santé, l’informatique, l’analytique, la gestion de projets et programmes, la transformation numérique, la mise en œuvre et la conception de systèmes d’information, ainsi que la collaboration et les technologies de l’information (TI).

Selon Gevity, les deux entreprises pourront « ensemble avoir un impact plus important sur la transformation de l’industrie des soins de santé au Canada », et aussi ailleurs sur la planète, notamment grâce aux capacités d’Accenture en infonuagique.

Virage technologique pandémique

Accenture soutient par voie de communiqué que la pandémie a incité des fournisseurs de services médicaux à « moderniser » leurs systèmes technologiques et à restructurer leurs modèles opérationnels pour « réduire les coûts et être plus efficaces ».

Dans ce contexte, Accenture mentionne prévoir bénéficier des capacités des équipes de Gevity, notamment au Québec, en matière de conseils aux organisations médicales privées et publiques qui décident de se lancer dans une transformation technologique.

Accenture avait aussi acquis en juillet dernier le fournisseur Cloudworks de services Oracle, qui est basé à Toronto.

