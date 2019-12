5G : Vidéotron conclut une entente avec Samsung

Catherine Morin - 16/12/2019

Vidéotron a annoncé vendredi un partenariat avec Samsung pour le déploiement de son réseau 5G au Québec.

Le géant sud-coréen fera ainsi un premier pas sur le marché canadien des infrastructures de télécommunications dès 2020 en procurant à Vidéotron l’équipement nécessaire pour ses réseaux LTE et 5G.

Vidéotron, une filiale de Québecor, exploite l’une des quatre principales entreprises sans fil régionales du Canada et livre une concurrence aux trois grands fournisseurs nationaux, Bell, Rogers et Telus.

Bell et Telus envisagent d’employer la technologie d’Huawei pour l’implantation de la 5G, tandis que Rogers a conclu une entente avec Ericsson.

Peu connue ici en tant que fournisseur d’équipement, Samsung a pourtant fait sa marque en Corée du Sud, où elle a permis l’installation du premier réseau 5G commercial en avril dernier.

Les entreprises de télécommunications américaines AT & T, Sprint et Verizon ont aussi choisi Samsung pour le déploiement de la 5G.

« Nous avons fait le tour de la planète afin de trouver le fournisseur le mieux placé pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Ce partenariat nous permettra d’offrir au Québécois ce qui se fait de mieux dans le monde en matière de télécommunications », a déclaré par communiqué Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

La 5G doit fournir des débits de vitesse jusqu’à 100 fois supérieurs à ceux de l’actuelle technologie 4G. Son avènement permettra, par exemple, de télécharger des vidéos en quelques secondes au lieu de quelques minutes ou de plonger dans la réalité virtuelle avec un téléphone multifonction.

Vidéotron vise une mise en service graduelle de cette technologie dès l’an prochain.

Les partenaires n’ont pas divulgué les conditions financières de leur entente, qu’ils décrivent comme le début d’une relation à long terme.

« Samsung et Vidéotron continueront d’unir leurs forces pour faire entrer la 5G dans l’ère des communications améliorées et favoriser la construction d’une nouvelle génération de réseaux sans fil », a déclaré Paul Kyungwhoon Cheun, vice-président et chef de la division Réseaux de Samsung.

Tags: 5G