Vidéotron branche 30 000 nouveaux foyers à Internet haute vitesse

Catherine Morin - 06/10/2020

Vidéotron annonce avoir complété une série d’investissements qui ont permis de connecter 30 000 nouveaux foyers québécois à Internet haute vitesse.

Ces investissements, amorcés en 2017, s’élèvent maintenant à 25 millions de dollars. Les nouveaux branchements se concentrent dans Lanaudière, dans les Basses-Laurentides, en Outaouais, en Estrie, en Montérégie et dans Charlevoix.

Avec cette expansion, le réseau Internet de Vidéotron, qui combine les technolgies de fibre optique et de câble coaxial, rejoindrait maintenant près de 90 % des Québécois.

« Les derniers mois nous l’ont bien démontré, l’accès à un réseau Internet fiable et rapide est une nécessité tant pour demeurer connectés avec nos proches que pour assurer le développement économique de nos régions, a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron, par communiqué. Nous sommes déterminés à connecter le plus de foyers et d’entreprises possible au Québec. »

La semaine dernière, la société de communications a déposé une demande d’enquête au Bureau de la concurrence du Canada ainsi qu’une poursuite en dommages et intérêts contre Bell, alléguant que son concurrent tente de bloquer l’accès à ses poteaux téléphoniques.

Vidéotron a qualifié cette pratique d’anticoncurrentielle et a fait remarquer qu’elle aurait pu fournir l’Internet à un plus grand nombre de Canadiens si elle avait eu un accès rapide à ces infrastructures.

Tags: Internet haute vitesse