Une jeune entreprise québécoise dans l’Accélérateur de prospérité Intuit

Marie Pâris - 19/10/2020

Intuit Canada et Highline Beta ont dévoilé ce mercredi les huit entreprises en démarrage recrutées pour le programme Accélérateur de prospérité Intuit.

Dans la cohorte figure une jeune pousse de Québec, la compagnie d’assurance vie en ligne Emma.

Via sa plateforme axée sur la famille, cette solution repose sur l’utilisation de mégadonnées et sur une fonction de clavardage permettant aux clients de consulter des experts.

Avec leurs solutions technologiques, les huit d’entreprises sélectionnées aideront d’une part les consommateurs à réduire leur endettement, à faire des économies et à renforcer leur culture financière, et d’autre part les travailleurs autonomes et les PME à améliorer leurs flux de trésorerie, à élargir leur clientèle et à obtenir de l’aide.

Pendant quatre mois, ces entreprises en démarrage participeront à un programme virtuel qui leur donnera accès au réseau de mentorat d’Intuit et de Highline Beta. Elles recevront en outre 20 000$ pour réaliser leur projet pilote et auront la possibilité de bénéficier d’un financement supplémentaire de Highline Beta.

« Les huit entreprises s’attaquent à des problèmes complexes, de l’accès à des conseils financiers au traitement de la paie, en passant par la planification successorale et l’assurance vie, a déclaré Benjamin Yoskovitz, associé fondateur de Highline Beta. Nous sommes impatients de voir les nouvelles solutions qui naîtront de cette collaboration. »

L’Accélérateur de prospérité est issu d’un partenariat entre Intuit Canada, entreprise offrant une plateforme de logiciels et de services de gestion financière (TurboImpôt, QuickBooks, Mint), et Highline Beta, société de développement de nouvelles entreprises et de capital de risque.

