Une gestion des commandes accélérée signée Tecsys

Tecsys Inc., une société montréalaise du domaine des logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement, offre maintenant un chemin plus rapide vers le commerce unifié grâce à la méthodologie de mise en œuvre rapide d’Omni™ OMS, un système de gestion des commandes infonuagique. La méthodologie de mise en œuvre, qui s’échelonne sur six semaines, est basée sur une combinaison d’intégrations prêtes à l’emploi, d’accélérateurs opérationnels, tels que l’éducation, la formation et sur une collaboration client/fournisseur modélisée.

Le logiciel sert de noyau pour l’orchestration des commandes omnicanales et les capacités d’exécution telles que le ramassage en magasin et sur le trottoir, l’expédition à partir du magasin et l’expédition à domicile pour créer des expériences d’achat transparentes, explique l’entreprise dans un communiqué.

La méthodologie de mise en œuvre rapide peut être adaptée aux besoins du client et à l’allocation des ressources. Le cadre de travail donne aux clients de Tecsys la certitude que leur écosystème peut être mis en place et fonctionner conformément à leurs besoins commerciaux, en tirant parti de l’expertise de chaque partie pour accélérer la création de valeur, poursuit-elle.

« Il est clair que les opérations de vente au détail cloisonnées ont une date d’expiration, et que ceux qui adoptent une approche de commerce unifié ont un avantage sur les retardataires de l’orchestration numérique », affirme Adam Krajewski, vice-président des services professionnels chez Tecsys. « Cela dit, nous comprenons que la transformation numérique est perturbatrice par nature. Nous y sommes très sensibles et nous avons conçu une approche de mise en œuvre qui apporte de la valeur plus rapidement et permet au client de fonctionner à un niveau plus sophistiqué en quelques mois. Lorsque vous achetez Omni™ OMS, vous achetez la richesse de l’expérience de la chaîne d’approvisionnement que Tecsys possède dans le monde entier, en accord avec les exigences de la vente au détail moderne. »

La solution Omni™ OMS fait partie d’une suite de solutions de Tecsys axées sur l’exécution de la chaîne d’approvisionnement. Elles comportent des fonctionnalités avancées prêtes à l’emploi permettant un ancrage numérique dans les opérations logistiques grâce à une solution de chaîne d’approvisionnement de commerce unifié. Les clients peuvent faire évoluer la plateforme en fonction de l’échelle, de la complexité et de l’évolution de leurs marchés.