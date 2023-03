Tecsys déploie sa plateforme de bout en bout de gestion de la chaîne d’approvisionnement chez Prosol 

Tecsys Inc.), un fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement, déploie sa plateforme Elite chez Prosol Inc., une entreprise de distribution de produits et d’accessoires liés à l’installation et à la finition des planchers de Montréal.

Se lançant dans un processus de transformation numérique de bout en bout, Prosol a choisi la solution de planification des ressources d’entreprise Elite Distribution ERP de Tecsys afin de disposer d’une plateforme adaptative et riche en fonctions pour gérer la complexité critique de son activité. D’autre part, Prosol est également en train d’équiper son réseau de plus de 40 entrepôts avec Elite WMS, la solution de gestion d’entrepôt de Tecsys.

La sélection par Prosol de la plateforme Elite de Tecsys permet à l’organisation de distribution d’améliorer la visibilité de la demande, les prévisions et les capacités analytiques tout en générant au sein de l’entrepôt des flux de travail opérationnels plus rationalisés, explique Tecsys dans un communiqué.

La plateforme Elite est appelée à remplacer les processus de travail de Prosol vieux de 30 ans et doit permettre à l’organisation d’atteindre ses objectifs de transformation numérique à travers son réseau d’entrepôts distribués à l’échelle nationale.

« Ce passage au numérique nous a permis d’automatiser de nombreuses tâches fastidieuses afin que nous puissions mieux nous concentrer sur les activités à valeur ajoutée », déclare Léon Simon, chef de la direction de Prosol. « La plateforme Elite est flexible et évolutive, je n’ai donc aucun doute sur le fait que ce sera notre solution pour les 30 prochaines années. Lors des précédents ralentissements de l’activité, nous avons pu nous transformer en un distributeur plus fort et nous avons connu une croissance encore plus importante depuis la pandémie. »

Quant à Vito Calabretta, vice-président principal des opérations mondiales chez Tecsys, il a ajouté : « Cette solution intégrée a optimisé peu à peu les opérations de distribution de Prosol à l’échelle nationale. Nous sommes ravis que l’entreprise en tire de tels bénéfices, et que Tecsys ait le privilège de soutenir sa croissance. »