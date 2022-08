Une étude révèle que Microsoft domine la fidélité à la marque pour les appareils de productivité

Plume, une plate-forme de logiciel en service pour les fournisseurs de services de communication, a publié son dernier rapport mensuel Plume IQ, basé sur les données et les informations axées sur le client.

L’étude révèle que même parmi les clients d’Apple, Microsoft est le leader mondial de la fidélité à la marque, avec 76 % des ménages qui possèdent un ou plusieurs ordinateurs ou tablettes de marque Microsoft.

À l’échelle mondiale, Plume a connecté plus de 1,8 milliard d’appareils compatibles WiFi et la société gère plus de 41 millions d’emplacements dans le nuage Plume Cloud.

Les données de Plume ont révélé les marques en tête dans les catégories d’appareils reconnues pour leur productivité dans la maison intelligente, ainsi que l’influence des grandes marques de téléphones intelligents telles qu’Apple, Google et Samsung, pour déterminer comment les écosystèmes logiciels influencent le choix des marques d’ordinateurs par les consommateurs.

L’étude comprend des appareils qui se sont branchés sur les réseaux domestiques alimentés par Plume au moins une fois en mars 2022. Une marque de téléphones intelligents est considérée comme dominante si elle représente plus de 33 % des téléphones intelligents du ménage.

Quelques faits saillants :

Fidélité à la marque pour les ordinateurs et les tablettes, à l’échelle mondiale :

77 % des ménages possèdent un ou plusieurs appareils de marque Microsoft et 48 % possèdent un ou plusieurs appareils de marque Apple.

13 % des ménages possèdent un ou plusieurs appareils de marque Samsung

Dans les foyers où les téléphones Apple dominent :

41 % des ordinateurs et des tablettes sont de marque Microsoft et 33 % des ordinateurs et des tablettes sont de marque Apple.

Dans les foyers où les téléphones Samsung dominent :

45 % des ordinateurs et des tablettes sont de marque Microsoft. 13 % des ordinateurs et des tablettes sont de marque Samsung.

Dans les foyers où les téléphones Google dominent :

42 % des ordinateurs et des tablettes sont de marque Microsoft, tandis que 9 % des ordinateurs et des tablettes sont de marque Google.

« En complétant notre enquête sur la fidélité à la marque, nous avons constaté que Microsoft domine clairement les foyers alimentés par Plume pour la catégorie combinée des ordinateurs et des tablettes ; ces appareils qui sont les plus associés au soutien de la productivité à l’ère du travail à domicile », a déclaré Bill McFarland, directeur technique chez Plume.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.