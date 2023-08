Une approche axée sur l’IA augmente le retour sur investissement, selon Gartner

Une récente enquête de Gartner a examiné la manière dont les organisations utilisent l’intelligence artificielle (IA) et les facteurs qu’elles prennent en compte lors de l’évaluation de nouvelles opportunités d’IA. L’enquête comprenait les réponses de 622 organisations aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

L’enquête a révélé que 55 % des organisations ayant une expérience antérieure de l’IA pensent toujours à utiliser l’IA pour les nouvelles tâches qu’elles rencontrent. Cependant, plus de la moitié des organisations (52 %) affirment que la prise en compte des facteurs de risque est essentielle pour décider de mettre en œuvre ou non de nouveaux projets d’IA.

Selon Erick Brethenoux, analyste chez Gartner, adopter une approche axée sur l’IA conduit à de meilleurs retours sur investissement.

« Cependant, axée sur l’IA ne signifie pas uniquement l’AI », a-t-il déclaré. « Alors que les organisations matures en matière d’IA sont plus susceptibles d’envisager l’IA pour tous les cas d’utilisation possibles, elles sont également plus susceptibles de considérer le risque comme un facteur critique lorsqu’elles décident d’aller de l’avant. »

Gartner définit les organisations « matures en matière d’IA » comme celles qui ont utilisé l’IA de plus de cinq manières différentes dans leurs unités commerciales pendant plus de trois ans. En moyenne, les organisations interrogées avaient mis en œuvre 41 projets d’IA qui duraient depuis presque trois ans.

Lors de l’évaluation des avantages des projets d’IA, les organisations matures en matière d’IA se concentrent sur une combinaison de facteurs techniques et commerciaux (52 %). En revanche, les organisations moins matures s’appuient principalement sur des aspects techniques pour évaluer la valeur de l’IA.

De plus, les organisations matures en matière d’IA accordent plus d’attention à la manière dont l’IA affecte la réussite des clients, 41 % d’entre elles utilisant des métriques liées aux clients pour estimer l’impact de l’IA, contre 24 % dans les organisations moins matures. Le service client est apparu comme l’un des trois principaux domaines d’activité bénéficiant de l’IA, mentionné par 47 % des organisations matures en matière d’IA et 34 % des moins matures.

Une différence significative entre les organisations matures en matière d’IA est qu’elles impliquent des experts juridiques lors des premières étapes des projets d’IA, a déclaré Gartner. Elles le font près de quatre fois plus souvent que les organisations moins expérimentées.

« Il y a une incertitude autour de l’éthique et de la légalité de diverses tactiques d’IA, ainsi qu’une crainte de violer les règles de confidentialité », a déclaré M. Brethenoux. « Les organisations qui ont plus d’expérience avec l’IA ne veulent pas qu’on leur dise qu’elles ont franchi une ligne une fois qu’elles sont plus avancées dans le processus de développement d’un cas d’utilisation de l’IA. »

Les organisations matures en matière d’IA sont également plus susceptibles de fixer des objectifs mesurables au début de chaque projet d’IA (67 %) que les organisations moins matures (44 %). Gartner a déclaré que cette pratique aide les organisations matures en IA à mieux comprendre l’impact de l’IA sur leur entreprise et à obtenir le soutien des dirigeants pour de nouvelles initiatives d’IA.

Les clients de Gartner peuvent lire l’analyse complète (en anglais) en suivant ce lien.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.