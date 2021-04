Un service de réparation mobile à domicile

Marie Pâris - 13/04/2021

La chaîne de magasins de réparation de téléphones intelligents et de tablettes Mobile Klinik lance des unités de réparation sur place, pour offrir aux consommateurs et aux entreprises un service de réparation à l’endroit de leur choix.

Plus de 100 villes canadiennes auront accès à ces unités de réparation mobiles, dont, pour la province du Québec, Gatineau, Montréal, Pointe-Claire, Kirkland, Salaberry-de-Valleyfield, Laval, Longueuil, Québec, Lévis et Saint-Jean-sur-Richelieu.

« Le lancement du service de réparation sur place de Mobile Klinik vise à offrir une option de réparation de téléphones intelligents et de tablettes plus accessible, plus pratique et moins coûteuse pour les consommateurs, explique Tim McGuire, président et chef de la direction de Mobile Klinik, dans un communiqué transmis à Direction informatique. Étant donné que nous passons beaucoup de temps à apprendre, à travailler et à vouloir nous divertir à la maison, il est primordial d’avoir des téléphones intelligents et des tablettes fiables. »

En outre, en raison de la pandémie de COVID-19, Mobile Klinik suspend pour une durée limitée ses frais de réparation sur place de 29,99 $ afin d’offrir un service de réparation sans contact sécuritaire.

Les clients des villes desservies peuvent désormais faire une réservation en ligne ou par téléphone pour demander qu’un technicien se rende à l’endroit de leur choix et effectue la réparation en 60 minutes ou moins.

Mobile Klinik fournit des options de résolution des problèmes courants, comme la réparation d’un écran fissuré ou d’un appareil photo brisé, les mises à jour logicielles et le remplacement de pile.

