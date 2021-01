Un guide québécois pour favoriser la performance des entreprises

Marie Pâris - 21/01/2021

L’entreprise québécoise Technologia, qui se spécialise en ateliers de formation pour professionnels, lance Habiletés et compétences 2021, son premier cahier spécial visant à outiller les organisations, les gestionnaires et les employés quant aux meilleures façons d’assurer leur prospérité et leur employabilité.

« Notre document, qui résulte d’une étude approfondie sur les besoins changeants et évolutifs des organisations, s’avère un outil de référence pour aider nos clients et leurs équipes à se démarquer et à accroître leur performance », indique Cyril Vulgarides, directeur de Technologia, dans un communiqué transmis à Direction informatique.

Plusieurs thématiques sont abordées et définies, telles que la gestion d’équipe et le leadership, l’organisation des entreprises ou encore les ventes et la relation client. Pour chacune d’entre elles, des sous-thématiques et des formations connexes de Technologia y sont proposées.

Technologia propose notamment cinq formations dans la thématique « TI et intégration numérique » : Cybersécurité (prévention et détection d’intrusion), ITIL4 (gestion des services T.I), DevOps (fondamentaux), PowerShell (introduction à l’administration et à la création d’outils) et Gestion de projet agile.

« À l’heure de la numérisation, les services informatiques sont très sollicités. Ils n’ont pas d’autre choix que d’offrir sécurité, efficacité et valeur ajoutée… Pour cela, il leur est nécessaire d’acquérir ou maintenir un niveau de connaissance adéquat afin de répondre pleinement aux exigences qui incombent à leur fonction, et ce dans un contexte en perpétuel changement », peut-on lire dans le cahier spécial.

Créée en 1996, Technologia propose une gamme de formations, notamment dans les domaines des technologies de l’information, du marketing numérique, de la transformation numérique et de l’innovation. Conçues et diffusées par 80 experts multidisciplinaires, les 300 formations sont offertes en sessions publiques ou privées, et données en classe sur place, en classe virtuelle ou en ligne.

Tags: entreprises