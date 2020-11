Scale AI sensibilise les jeunes aux professions en technologie

Catherine Morin - 17/11/2020

Scale AI lance un Programme de sensibilisation jeunesse pour favoriser l’éveil aux métiers des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) au Canada.

L’un des objectifs de Scale AI consiste à établir un écosystème qui positionne le Canada comme un chef de file mondial dans le domaine de l’IA. L’atteinte de cet objectif exige une main-d’œuvre qualifiée qui possède des connaissances technologiques de pointe.

La supergrappe en intelligence artificielle (IA) investira donc jusqu’à 1 million de dollars au cours des deux prochaines années dans des projets qui permettront de sensibiliser au moins 12 000 élèves du secondaire aux métiers des STIM.

Dans le cadre d’activités scolaires ou parascolaires, le programme fera découvrir aux jeunes les possibilités qu’offrent ces professions afin de promouvoir le développement de la main-d’œuvre à long terme.

Scale AI espère susciter l’intérêt des adolescents et les encourager à poursuivre des études universitaires dans l’un des programmes de STIM.

Cette initiative vise aussi à favoriser la diversité et l’inclusion dans le domaine des technologies. Scale AI mettra donc de l’avant des projets cherchant à intéresser les groupes moins représentés dans ce secteur, notamment les femmes et les jeunes issus des minorités.

« Le secteur de l’IA est un levier de croissance à long terme, car il offre aux Canadiens des emplois de qualité, à haute valeur ajoutée et bien rémunérés, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Navdeep Bains, dans un communiqué transmis à Direction informatique. Nous devons faire en sorte de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et représentative de la diversité des talents qui existe au Canada, et c’est ce que la supergrappe Scale AI contribue à faire : elle aide nos industries à créer des milieux encore plus diversifiés que par le passé. »

Selon Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d’administration de Scale AI, il faut régler dès maintenant les enjeux de main-d’oeuvre pour que le Canada maintienne et raffermisse son positionnement en matière d’IA à l’échelle internationale. « Cela veut dire créer les conditions pour avoir un bassin d’experts de plus en plus large et diversifié afin de répondre aux besoins non seulement d’aujourd’hui, mais des prochaines décennies », a-t-elle précisé.

Scale AI invite les établissements d’enseignement, les organismes sans but lucratif, les organismes publics ainsi que les municipalités du Canada à soumettre des projets dans le cadre du Programme de sensibilisation jeunesse pour obtenir du financement. Chaque proposition fera l’objet d’un processus d’évaluation, et les projets approuvés recevront un remboursement pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts associés admissibles.

Tags: carrières