Rogers s’associe à SpaceX et Lynk Global pour offrir des services de téléphonie par satellite au Canada

Rogers a annoncé cette semaine des partenariats avec les sociétés de satellites américaines SpaceX et Lynk Global pour offrir la messagerie SMS aux téléphones dans des endroits éloignés, où il n’y a généralement pas de réseau.

« Les urgences ne peuvent attendre, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous investissons pour nous assurer que les Canadiens peuvent toujours joindre le 911 de n’importe où au Canada », a déclaré le chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri.

Le service offrira d’abord l’envoi de messages SMS et, ultérieurement, il sera étendu pour inclure la voix et les données pour les utilisateurs de téléphones 5G et 4G, a déclaré Rogers.

Grâce à ces partenariats, Rogers cherche à améliorer la sécurité publique au Canada.

La récente prise de contrôle par l’entreprise du service sans fil de la Toronto Transit Commission (TTC) vise également à connecter les Canadiens où qu’ils se trouvent, car la sécurité des usagers est un problème de plus en plus pressant au Canada.

La couverture par satellite comprendra également les autoroutes éloignées, les régions sauvages, les parcs nationaux et les collectivités du Nord.

Jusqu’à présent, Rogers a mené avec succès des tests techniques avec les satellites Lynk dans des régions éloignées de la Colombie-Britannique et commencera des tests dans le Canada atlantique.

« Une fois mise en place, cette approche supplémentaire et novatrice pour apporter des services dans les zones les plus difficiles d’accès de notre province augmentera la sécurité des personnes et des premiers intervenants en Colombie-Britannique et partout au Canada », a déclaré Lisa Beare, ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique.

Rogers a déclaré qu’elle travaillera en étroite collaboration avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), Sécurité publique Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et les services d’urgence pour obtenir les approbations réglementaires et offrir cette technologie au Canada.

Rogers a déclaré dans l’annonce de Lynk qu’elle commencerait à étendre la couverture satellite-téléphone en 2024, mais aucun calendrier n’est spécifié pour le service SpaceX.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.