Rogers élargit son partenariat avec Microsoft au MWC 2023 

Rogers s’est jointe à Microsoft au Mobile World Congress à Barcelone pour dévoiler en avant-première privée Azure Programmable Connectivity (APC), une solution pour les développeurs qui créent des applications compatibles avec le réseau 5G.

« Chez Microsoft, nous travaillons avec des leaders des télécommunications comme Rogers pour débloquer de nouvelles opportunités infonuagiques, l’automatisation et l’IA qui amélioreront la connectivité pour les Canadiens », a déclaré Chris Barry, président de Microsoft Canada. « L’annonce d’aujourd’hui, qui s’appuie sur notre partenariat important avec Rogers, rapprochera encore plus les applications connectées modernes des problèmes que nous devons résoudre. »

Les développeurs canadiens auront accès à une API (interface de programmation d’applications) basée sur la localisation sur le réseau national 5G de Rogers afin qu’ils puissent créer des applications qui localiseront leurs appareils n’importe quand, n’importe où.

L’innovateur IdO basé à Waterloo CloudHawk, travaillera avec Rogers pour développer l’API.

Rogers a déclaré que les partenariats avec CloudHawk et Microsoft visent à faire progresser sa vision d’un écosystème 5G fait au Canada et à poursuivre ses partenariats de recherche 5G avec l’Université de la Colombie-Britannique et l’Université de Waterloo.

Microsoft a expliqué les cinq fonctionnalités clés d’APC qui aideront les développeurs à améliorer les performances et la fiabilité de leurs applications compatibles réseau :

Découverte optimale des points de terminaison – Utiliser les informations sur les conditions du réseau entre les clients et les serveurs pour envoyer les clients au bon point de terminaison, que ce soit en périphérie ou dans le nuage. Qualité de service du réseau – Demander à un réseau d’améliorer les conditions entre un client et un serveur lorsque les conditions se dégradent. Localisation de l’appareil – Demander au réseau des informations sur l’emplacement actuel d’un client . Mobilité de la charge de travail – Déplacer la charge de travail d’un client vers un meilleur point de terminaison lorsque les conditions du réseau changent. Utilisation adaptative du cloud – Ajuster la combinaison de calculs effectués en périphérie.

« Nous envisageons qu’APC devienne le meilleur endroit pour les développeurs pour accéder aux API réseau et pour les opérateurs pour distribuer leurs API en résolvant ces exigences concurrentes », a déclaré Microsoft dans un communiqué.

Microsoft collabore également avec les fournisseurs AT&T et T-Mobile, ainsi qu’avec des partenaires de technologie de réseau/ fournisseurs de plates-formes API tels qu’Ericsson et Nokia, pour tester le potentiel d’APC.

Les développeurs peuvent soumettre une candidature pour rejoindre l’avant-première privée d’APC.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.