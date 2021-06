Québec et PROMPT lancent un appel de projets en cybersécurité

Marie Pâris - 22/06/2021

Après un premier appel à projets du Programme d’Innovation en Cybersécurité du Québec (PICQ), dont la gestion fut attribuée en 2019 au regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI) Prompt, le ministère de l’Économie et de l’Innovation annonce un renouvellement du programme.

« Dans une nouvelle ère économique axée sur le numérique, nos entreprises ont de plus en plus de besoins en cybersécurité. Elles doivent adopter des technologies qui les protégeront contre les cyberattaques croissantes, indique le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Eric Girard, par voie de communiqué. C’est pourquoi nous lançons cet appel de projets pour développer des technologies novatrices en cybersécurité, tout en renforçant l’expertise québécoise dans ce domaine d’avenir. »

Les fonds à distribuer cette année s’élèvent à 27,5 millions de dollars. Cela permettra de financer des projets en recherche et développement, mais aussi d’accompagner les entreprises québécoises de ce secteur dans la certification et l’homologation.

Avec cette annonce, le MEI envisage stimuler la créativité et l’intérêt des PME pendant la période estivale. Elles seront ainsi prêtes à amorcer leur dépôt lors du dévoilement final du programme à la fin de l‘été.

« L’importante enveloppe déployée pour accélérer l’innovation et accompagner les démarches de certification et d’homologation permettront de placer le Québec en très bonne position parmi les leaders internationaux de ce secteur », a réagi le directeur général de Prompt, Frédéric Bove.

La mission du PICQ est de propulser l’innovation en cybersécurité au Québec. Il s’y emploie en favorisant la croissance, la création et la rétention d’emplois qualifiés au sein de PME québécoises, en collaboration avec les grandes entreprises.

Depuis son lancement en 2019, il a permis de créer 500 emplois spécialisés en cybersécurité par l’entremise du financement de plus de 50 projets. Prompt a accordé 16 millions de dollars pour soutenir des projets de recherche collaborative d’une valeur totale de 51 millions de dollars.

Tags: Cybersécurité