OpenText dévoile sa vision de l’IA

La société de gestion de l’information OpenText a annoncé récemment opentext.ai, la stratégie et la vision de l’entreprise pour l’intelligence artificielle (IA).

« Internet a tout changé. Avec l’IA, tout doit changer », a déclaré Mark J. Barrenechea, directeur général d’OpenText. « Il est clair qu’il s’agit d’une nouvelle ère technologique, l’ère cognitive. L’IA aura un impact sur ce que signifie être une entreprise, ce que signifie travailler et ce que signifie être humain. »

L’objectif, a ajouté la société, est d’aider les clients à tirer parti des capacités d’IA directement à partir du logiciel de gestion de l’information d’OpenText.

L’entreprise s’est longtemps essayée à l’automatisation basée sur l’IA en aidant les clients à gérer les données complexes de tous les événements et, plus récemment, avec l’analyse géospatiale et des séries chronologiques, l’apprentissage automatique dans la base de données, l’analyse de données non structurées, et plus encore via Vertica et IDOL, acquis lors de son acquisition de Micro Focus en janvier.

La vision d’opentext.ai, selon la société, est cependant une approche poly-modèle axée sur le bon modèle pour le bon travail.

« Basé sur des GML (grands modèles de langage) en plus de données privées sécurisées, opentext.ai permet une approche complète ou modulaire de l’IA pratique », indique un communiqué. « Les clients peuvent tirer parti des fonctionnalités basées sur les GLM dans les applications, ou ils peuvent utiliser les services d’API OpenText Cloud pour créer le bon bac à sable où expérimenter. »

Les domaines dans lesquels OpenText prévoit infuser l’IA comprennent le service client et le support commercial, le marketing, la recherche et le développement (R&D), les ventes et les opérations de la chaîne d’approvisionnement.

En outre, la société a annoncé OpenText Aviator, le grand modèle de langage (GML) au sein de chaque nuage d’entreprise OpenText. Il inclut les fonctionnalités suivantes :

OpenText Content Aviator : au sein d’OpenText Core Content, permet une expérience de recherche conversationnelle pour accéder aux connaissances stockées, gérer des données structurées et non structurées à grande échelle et automatiser des espaces de travail intelligents. OpenText Business Network Aviator : au sein d’OpenText Business Network Cloud Foundation, pour identifier les anomalies dans les données de trading et automatiser la cartographie des données. OpenText IT Operations Aviator : au sein d’OpenText SMAX, pour automatiser l’intégralité de la chaîne de valeur des opérations informatiques, redéfinir le support commercial de niveau 1 pour l’informatique, les RH et les ventes, et découvrir l’automatisation intelligente à l’aide de l’IA générative. OpenText DevOps Aviator : au sein d’OpenText ValueEdge, pour améliorer tous les aspects de la livraison des applications et obtenir des informations exploitables sur les indicateurs clé du flux de valeur numérique. OpenText Cybersecurity Aviator : au sein d’OpenText BrightCloud, pour obtenir des informations contextuelles sur les menaces via les services d’API infonuagiques et réagir aux menaces en temps réel. OpenText Experience Aviator : au sein d’OpenText Exstream, pour transformer les communications client et permettre la création de contenu personnalisé grâce à un GML avancé et à l’IA générative.

En outre, OpenText a introduit OpenText Private Cloud Aviator, permettant aux clients du nuage privé OpenText de configurer un GML privé à l’aide des fonctionnalités d’Aviator ou du propre environnement de nuage privé des clients. Il vise à aider les clients à faire progresser l’utilisation des couches de données dans lesquelles ils opèrent, en les associant au bon modèle, en concevant la bonne façon d’extraire ces données et en opérationnalisant l’ensemble du processus, a expliqué la société.

Les premières fonctionnalités d’OpenText Aviator seront disponibles pour les clients à partir des éditions Cloud 23.4, qui doivent sortir en octobre. De plus, la société a déclaré qu’elle intégrerait davantage de fonctionnalités d’IA dans ses cycles de publication tous les 90 jours.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.