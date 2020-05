Moins d’une entreprise sur 10 prête pour l’IA : Element AI publie des outils de référence

Catherine Morin - 14/05/2020

L’entreprise montréalaise Element AI, spécialisée dans la conception de services d’intelligence artificielle (IA), a publié mercredi son Cadre de maturité de l’IA, qui consiste en un livre blanc et un outil de schématisation.

Le livre blanc fournit des informations sur la manière dont les organisations peuvent se préparer plus rapidement à l’IA, et l’outil les aide à visualiser rapidement leur degré de préparation.

Selon Element AI, il existe peu de ressources sur la façon dont les entreprises peuvent concrètement intégrer l’IA à leurs opérations. Cette publication vise donc à combler un manque de connaissances et à aider les organisations de tous les secteurs à passer de la théorie à la pratique.

Depuis 2019, la firme montréalaise a recueilli des données auprès d’environ 200 décideurs de haut niveau issus de multiples domaines dans le cadre de son Sondage sur la maturité de l’IA, disponible sur son site Web.

Jusqu’à maintenant, cette étude a notamment permis de constater que moins d’une organisation sur dix est prête à rendre l’IA opérationnelle et à la déployer.

De plus, 79 % des entreprises interrogées n’ont pas dépassé le stade des expérimentations d’IA en laboratoire.

« Les progrès et la pleine intégration de l’IA dans la plupart des industries sont inégaux, car la mise en œuvre de cette technologie est autant une question de facteurs organisationnels que techniques, et il existe peu de ressources pour aider les dirigeants à planifier et à renforcer leurs bases pour une IA de niveau industriel », a expliqué Karthik Ramakrishnan, vice-président, stratégie et conseil d’IA chez Element AI.

Le livre blanc et l’outil de schématisation visent à permettre aux entreprises de développer un plan d’action adapté à leur culture et à tracer un parcours d’adoption de l’IA qui répond à leurs besoins.

La publication donne un aperçu du déroulement de ce cheminement dans plusieurs secteurs ainsi que des conseils pratiques pour passer d’une étape à l’autre. Ces renseignements s’appuient sur la propre expérience d’Element AI ainsi que sur des études de cas.

« Toutes les organisations peuvent en bénéficier, peu importe où elles en sont dans leur parcours vers l’adoption de l’IA et peu importe qu’elles achètent des solutions d’IA prêtes à l’emploi, qu’elles les élaborent à partir de zéro ou qu’elles fassent quelque chose entre les deux », a précisé M. Ramakrishnan.

Les documents sont disponibles en téléchargement gratuit dès maintenant.

