Manifest Climate : Transformer la planification des risques climatiques avec l’IA

L’entreprise torontoise Manifest Climate veut changer la façon dont les divulgations climatiques des entreprises sont traitées et partagées. La société, fondée par Laura Zizzo, qui est maintenant présidente-directrice générale (PDG), vise à fournir aux décideurs des marchés de capitaux de meilleures informations pour faire évoluer la résilience climatique à l’échelle mondiale.

Le logiciel de Manifest Climate utilise l’intelligence artificielle (IA) pour extraire et analyser les données critiques des divulgations des entreprises publiques. En examinant environ 200 points de données par entreprise, le logiciel offre un aperçu des points de vue du conseil d’administration et de l’équipe de direction sur le changement climatique, les pratiques de gestion des risques et l’élaboration de stratégies.

« Nous avons embauché des spécialistes des produits et de la science des données qui ont en fait créé un modèle à partir du travail que nous faisions », a déclaré Mme Zizzo. « Ainsi, ce qui prenait auparavant aux individus environ 30 heures par entreprise, ce logiciel d’IA peut le faire à peu près instantanément. »

L’une des principales utilisations du logiciel de Manifest Climate, a-t-elle noté, est d’aider les entreprises à respecter les exigences de conformité et de divulgation. Les sociétés cotées en bourse doivent divulguer les informations liées au climat, en alignant leurs divulgations sur les attentes réglementaires, les demandes des investisseurs et les références du secteur. Le logiciel de Manifest Climate effectue une analyse des lacunes, aidant les entreprises à comprendre où elles se situent par rapport à leurs pairs et à identifier les domaines à améliorer.

« Je suis super excitée à ce sujet, [les entreprises] peuvent être inspirées par les choses que font leurs pairs », a déclaré Laura Zizzo. « Nous montrons donc à tout le monde les meilleures pratiques. Comme par exemple, une très bonne stratégie de direction, liant la rémunération des dirigeants aux objectifs climatiques – comment une entreprise ferait-elle cela ? Ils en parlent, dans leur divulgation. Donc, au lieu d’essayer d’inventer, allez simplement essayer d’effectuer des recherches sur ce que font les autres et faites-le mieux.

Les données tirées des divulgations des entreprises publiques servent également de ressource pour les investisseurs, a-t-elle ajouté. Le logiciel permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées en tirant parti des informations tirées de l’analyse des informations liées au climat. Par exemple, les entreprises de services publics peuvent utiliser ces données pour développer des produits plus écologiques adaptés aux besoins des gros consommateurs qui privilégient les options durables.

Dans le but d’étendre la résilience climatique à l’échelle mondiale, Laura Zizzo espère que l’entreprise pourra s’étendre au-delà de l’Amérique du Nord. La société est déjà présente aux États-Unis, avec un bureau à New York et des clients dans tout le pays. Le logiciel utilise le cadre Climate-related Financial Disclosures, un groupe de travail qui vise à fournir aux entreprises des recommandations sur les informations financières liées au climat.

Mme Zizzo a déclaré que le logiciel de Manifest Climate s’aligne sur la réglementation financière croissante et les attentes concernant les divulgations liées au climat. Alors que l’action climatique passe d’un simple sujet de brochure à une divulgation financière de base, a-t-elle déclaré, les entreprises doivent étayer leurs affirmations et prouver leur crédibilité ; le logiciel permet aux entreprises de démontrer la cohérence entre leurs actions internes et les messages externes, comblant le fossé entre l’ambition et l’action.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.