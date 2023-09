Google ajoute des outils de développement durable basés sur l’IA à Google Maps Platform

Google équipe les développeurs de trois API d’environnement pour la plateforme Google Maps afin de les aider à créer de nouveaux outils de développement durable.

La société a fait cette annonce mercredi dernier lors de la conférence Google Next 2023 à San Francisco.

Saleem Van Groenou, chef de produit API d’environnement chez Google, a expliqué lors d’une séance en petits groupes que le lancement des API est la première étape de Google pour faire de Google Maps Platform « la principale destination permettant aux développeurs d’accéder à des données et des informations hyperlocales uniques sur la durabilité et le climat ».

Les trois nouvelles API annoncées sont Solar, Air Quality et Pollen.

L’objectif de l’API Solar, a déclaré Google, est d’aider les entreprises du secteur de l’énergie solaire à fournir aux propriétaires les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant l’installation de panneaux solaires. Il a deux fonctionnalités distinctes : les couches Building Insights et Data, qui traitent respectivement de la viabilité solaire et de la conception des systèmes solaires.

L’API Solar présente les données de configuration des bâtiments, des toits, des ombrages et des panneaux couvrant plus de 320 millions de bâtiments dans 40 pays.

L’API Air Quality permet aux entreprises d’accéder aux données sur la qualité de l’air et de visualiser la pollution via des cartes thermiques et de fournir des détails et des recommandations sur les polluants aux publics cibles.

Google affirme qu’il combine les informations des stations de surveillance gouvernementales, des capteurs à faible coût, des données météorologiques, des satellites, de la couverture terrestre et des informations sur le trafic en direct afin de pouvoir fournir des informations même lorsqu’une source de données n’est pas disponible.

Google a également introduit l’API Pollen qui fournit des données localisées sur le nombre de pollens, des visualisations de cartes thermiques, des informations détaillées sur les allergènes végétaux et des conseils pratiques permettant aux personnes allergiques de limiter leur exposition.

L’API calcule la saisonnalité et le nombre quotidien de grains de pollen sur une grille de 1 × 1 km2 dans plus de 65 pays à travers le monde, offrant une prévision pollinique jusqu’à 5 jours englobant 3 types de plantes et 15 espèces.

Enfin, Google a annoncé que Photorealistic 3D Tiles, lancé pour la première fois en phase expérimentale au Google IO en mai, serait bientôt disponible en avant-première. Ce produit propose un modèle maillé du monde réel pour créer des expériences cartographiques 3D immersives.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.