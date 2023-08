Fresche Solutions lance l’octroi de licences par abonnement pour les produits phares IBM i

Fresche Solutions, une société de Montréal spécialisée en stratégies IBM i (AS/400, iSeries), en modernisation, en hébergement en nuage et en services gérés, vient de lancer un nouveau modèle de tarification par abonnement pour ses principaux logiciels de développement, de productivité et de modernisation qui entend offrir aux entreprises une plus « grande flexibilité en matière de dépenses opérationnelles et de prévisibilité budgétaire ».

La première étape de ce nouveau modèle de tarification se nomme Presto, un outil de modernisation d’écran vert IBM i. Comme l’explique Fresche Solutions dans un communiqué, Presto est très apprécié dans le milieu de la modernisation IBM i pour sa facilité d’utilisation et est largement employé par les programmeurs pour transformer les écrans verts en interfaces Web modernes en seulement quelques minutes. En outre, avec le nouveau système d’octroi de licences par abonnement, les clients IBM i disposent d’un moyen peu risqué et peu coûteux de tirer le meilleur parti de leur investissement dans les systèmes existants.

« Nous avons toujours eu pour mission de nous assurer que nos clients aient accès à des solutions simples, mais puissantes, leur permettant de moderniser rapidement leurs applications, tout en maintenant un faible coût total de possession », a déclaré Jeff Lovette, directeur des recettes de Fresche Solutions. « En lançant l’octroi de licences par abonnement, nous permettons à un plus grand nombre d’entreprises d’adopter des technologies de pointe grâce à un modèle souple et agile qui peut évoluer avec elles. »

Ce système de licences par abonnement permet aux entreprises d’accéder aux logiciels de modernisation pour une durée déterminée. Le modèle permet également aux entreprises de répondre rapidement à l’évolution de leurs besoins et leur offre la possibilité d’accroître ou de réduire facilement leurs capacités, tout en conservant un contrôle total sur l’utilisation de leurs logiciels.

L’abonnement au service inclut :

un nombre illimité de licences de développement ;

les nouvelles versions, la correction des bogues, l’entretien continu et les mises à jour de sécurité ;

l’accès au contenu d’apprentissage en ligne à la demande pour une formation à son rythme ;

l’assistance technique par des agents certifiés et le soutien en ligne par le biais d’un portail client dédié.

Nous répondons au besoin de nos clients de prendre des décisions rapides et d’avancer plus facilement et plus rapidement sans les obstacles habituels qui ralentissent la satisfaction des besoins d’affaires », affirme Joe Zarrehparvar, président-directeur général de Fresche Solutions. « Nos nouvelles offres par abonnement comprennent les licences, les services de maintenance et le soutien technique illimité. Le tout est regroupé dans un seul modèle d’abonnement mensuel qui dure tant que nos clients ont besoin d’utiliser la solution ou les services. »