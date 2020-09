Du nouveau pour les Chromebooks

Catherine Morin - 03/09/2020

Google vient d’annoncer une mise à jour de son système d’exploitation Chrome OS, qui offre de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de Chromebooks.

Les ordinateurs portables de Google sont conçus pour être partagés. Si un utilisateur emprunte le Chromebook d’un ami ou d’un membre de sa famille, il peut se connecter avec son compte Google personnel et accéder à ses documents et retrouver ses paramètres configurés.

Le géant du Web souhaite simplifier davantage ce partage avec la nouvelle option Synchronisation Wi-Fi. Cette fonctionnalité enregistre le mot de passe du Wi-Fi sur le compte Google personnel de l’utilisateur, ce qui élimine le besoin de mémoriser un code d’accès de 20 caractères pour se connecter au réseau à partir d’un autre Chromebook.

Cette fonction s’avère particulièrement utile dans une maison équipée de plusieurs Chromebooks, mais elle devient aussi pratique lors de l’achat d’un nouveau portable de Google.

L’entreprise de Mountain View indique aussi avoir amélioré la performance de la barre de recherche dans le haut des paramètres Chromebook, permettant aux utilisateurs de trouver plus facilement des options spécifiques. Par exemple, en tapant une requête comme « Wi-Fi », l’ordinateur affiche les résultats pour les paramètres correspondants et les suggestions associées, même si ces termes ne sont pas inclus dans la recherche : « réseaux Wi-Fi », « réseaux Wi-Fi connus », « se déconnecter du Wi-Fi », « garder le Wi-Fi pendant le mode dormance », « éteindre le Wi-Fi », etc.

Comme plusieurs propriétaires de Chromebooks travaillent toujours à la maison en raison de la pandémie, la mise à jour propose plus d’options pour les appels vidéo.

La fonctionnalité Curseur de microphone permet de contrôler le volume de la voix lors de ces interactions directement à partir des réglages rapides.

Il est désormais possible de mettre en pause à sa guise la fonction d’enregistrement lors des conférences vidéo. Les utilisateurs peuvent aussi prendre des photos pendant l’enregistrement. Les vidéos sont automatiquement sauvegardées en format MP4, ce qui permet de les partager facilement avec des contacts« et de les modifier dans d’autres applications.

Google souhaite finalement faire du Launcher Chromebook un bouton multifonction, à la manière du Spotlight d’Apple, qui aide les utilisateurs à trouver et à lancer des applications, des fichiers locaux, des lecteurs, des paramètres et des recherches sur le Web.

La possibilité d’effectuer des recherches dans les paramètres à partir du Launcher devrait arriver « bientôt », indique le géant du Web sur son blogue.

