Crakmedia, une entreprise de Québec qui oeuvre dans les domaines du marketing web, du marketing de performance, du développement web et de la monétisation de trafic, annonce qu’elle a joint le prestigieux classement des entreprises les plus performantes du Canada selon le Globe and Mail.

« Canada’s Top Growing Companies » est un classement éditorial lancé en 2019 par le Globe and Mail. Il consacre les réalisations entrepreneuriales les plus audacieuses en identifiant et en mettant de l’avant les entreprises innovantes au Canada. Les entreprises doivent compléter un processus de demande approfondi et répondre à des exigences élevées pour se qualifier. Cette année, 430 entreprises se sont mérité une place au classement et Crakmedia se retrouve à la 135e position.

« Dans un monde incertain, les réussites des organisations mentionnées dans la liste des meilleures entreprises en croissance du magazine Report on Business de cette année sont un phare d’optimisme », a déclaré Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction du Globe and Mail.

Chez Crakmedia, créativité et innovation sont les forces motrices derrière chacune des décisions, précise l’entreprise dans un communiqué. La vision entrepreneuriale de l’entreprise est de demeurer un leader mondial en marketing de performance en utilisant des technologies de pointe et en s’entourant d’experts.

« Pour nous, avoir une place dans ce classement vient avec une grande fierté que nous partageons avec toute notre équipe d’experts. Un travail d’équipe qui reflète les valeurs de collaboration et d’innovation que nous nous efforçons de garder en place au sein de l’entreprise et qui sont en lien direct avec notre croissance et notre performance », a indiqué Olivier C. Bouchard, Chef des opérations de Crakmedia.

La liste complète des lauréats 2022 sera publiée dans le numéro d’octobre du magazine Report on Business et est disponible (en anglais) sur le site www.tgam.ca/TopGrowing.

Outre cette distinction, Crakmedia a également remporté l’or dans la catégorie Best social Commerce Campaign, aux Influencer Marketing Awards et elle est en nomination dans la catégorie Meilleures pratiques RH au prestigieux gala des Fideides 2022.